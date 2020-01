David Werner recibe homenaje por parte de vecinos en Ajoya

San Ignacio.- Un merecido reconocimiento tuvo por parte de los ajoyenses, David Werner, el autor del libro Donde no hay doctor, una guía para los campesinos que viven lejos de los centros médicos y el cual se ha traducido a cien idiomas.

Dicho libro fue escrito en español originalmente en el año de 1970, de acuerdo a las experiencias vividas por David Werner en su proyecto Piaxtla, que lo llevó a recorrer varias comunidades de la zona serrana de San Ignacio, brindando ayuda médica a quien lo requería.

David Werner, quien es considerado una persona valiosa en Ajoya, dijo sentirse muy contento de ver tanta gente que acudió a este evento celebrado en su honor.

Cientos de personas que lo conocieron durante el tiempo que prestó su labor social en esa sindicatura y que ya no radican en ese poblado acudieron de distintas partes para estar presentes en este homenaje.

Algunos narraron cómo fueron ayudados por Werner cuando eran niños.

Entre lágrimas le agradecieron el que les haya salvado la vida.

La vocación llama

David Werner llegó a Ajoya en 1965, cuando era maestro de preparatoria de la materia de biología en Palo Alto, California. Eran sus vacaciones de diciembre y decidió explorar algún lugar de México para ampliar sus conocimientos, conocer y estudiar la flora medicinal.

Así, con mapa en mano, llegó hasta el crucero de la carretera federal México 15 y Coyotitán; tomó una vereda donde encontró un maestro que lo invitó a El Verano, comunidad en la que prestaba sus servicio.

Con mucha dificultad llegaron a ese lugar, pues tuvieron que caminar mucho a pie, pero cuando venía de regreso, no vio el reloj y le agarró la tarde. Werner siguió caminando y se topó con una choza donde un hombre le preguntó que a dónde se dirigía. David le contestó que a Bordontita, entonces el hombre le dijo que llegaría muy noche, por lo que lo invitó a quedarse en su casa a pasar la noche.

“Era una casa muy humilde. La mamá estaba preparando la cena y mandó a un niño que rengueaba a donde estaban las gallinas y regresó con dos huevos; me los cocinaron y me llamó la atención que ellos comían frijoles. A la hora de dormir sacaron unas pieles de venado, las tendieron en el piso y se taparon siete personas con tres cobijas. Hacía mucho frío. Los adultos se levantaron en la madrugada a poner lumbre en medio del cuarto para calentarse. Por la mañana me dieron desayuno y vi a dos niños de 5 y 4 años que padecían de bocio; tenían unas bolas enormes en su cuello y era por falta de yodo en su dieta. Entonces le dije a los padres que la herida de su hijo estaba infectada que ocupaba antibiótico, al retirarme les dejé mi suéter, de ahí me nació una idea y volví con mis estudiantes”, expresó.

Señaló que les platicó a sus estudiantes de toda la belleza natural de esta sierra, pero lo que más le impresionó fue su gente, pues dijo que no había visto en su vida gente más amable y caritativa. Les narró los problemas de salud que había y le propusieron llevar medicamentos y atender a la gente, en vez de enfocarse a la biología. “Uno de ellos tenía un tío médico con el cual se apoyó para hacer un botiquín con lo más indispensable, y así formamos entre varios un grupo y llegamos a Ajoya. Ahí nos prestaron varios burros para subir a los pueblos donde comenzamos a repartir los medicamentos. Le entregamos a los curanderos, quienes lo recibieron con gusto, pues les ayudó a salvar vidas”, agregó.

Más ayuda

Werner también hizo referencia al caso de un niño que tenía tres días de haber caído a un cazo de melcocha hirviendo.

Estaba con quemaduras y deshidratado, a punto de morir, por lo que comenzaron a hidratarlo y a curar. Cuando llegaron a Mazatlán le enviaron más medicamento y al año y medio regresó. Vio que el niño salió corriendo de su casa y lo abrazó, algo que le dio mucho gusto, pero lo sorprendente para él fue que no tenía cicatrices visibles, y al preguntarle al pequeño, le dijo que le habían estado poniendo aceite de bagre.

Después en 1979, Werner decidió fundar la clínica de Ajoya, a donde comenzaron a llegar personas de diferentes lugares con algún problema de discapacidad, en donde les ayudaron a rehabilitarse. Rápidamente creció su fama, pero desafortunadamente la violencia que azotó esa zona los obligó a abandonar el lugar, trasladándose en 1998 a la sindicatura de Coyotitán, donde nació Proyecto Prójimo.

El homenaje

En este evento, Werner recibió un reconocimiento por parte del Ayuntamiento y la comunidad por su valiosa labor que por décadas puso y sigue poniendo en alto el desarrollo integral de la comunidad y del municipio.

La importante labor altruista que realizó como promotor de la salud fue muy significativa, ya que cuando recién llegó, uno de cada tres niños menor de 5 años moría por falta de atención médica. Había muchos casos de poliomielitis, añadiendo que batalló mucho para conseguir la vacuna, pues el médico de San Ignacio no los ayudó, bajo el argumento de que ellos no tenían licencia para vacunar.

Como parte de este homenaje, cortó el listón de lo que fuera la clínica que fue rehabilitada, se le entregaron dos fotografías ampliadas de cuando prestaba su labor y una pintura al óleo, realizada por el pintor sanignacense Jerónimo Aguirre, quien también brindó un taller de pintura a niños en la biblioteca del lugar en donde también las biólogas Yamel Rubio Rocha y Valeria Ayala Rubio realizaron una exposición sobre la guacamaya.

Asimismo, se realizó una misa en su honor en la iglesia de San Jerónimo de Ajoya, oficiada por el párroco Arturo Gallardo Vela, lugar que lució abarrotado.

También escribió los libros Cuestionando la solución, Nada sobre nosotros sin nosotros, El niño campesino deshabilitado, Aprendiendo a promover la salud y Sierra Madre.