De manera prepotente y arbitraria actúan agentes de la SSPyTM Mazatlán, afirma líder transportista

Sinaloa.- El líder de la Alianza de Pulmonías de Mazatlán, Mariano Ortega Vizcarra considera que el actuar de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública hacia el gremio transportista es de manera prepotente y arbitraria, ya que ellos no están facultados para tomarse dichas atribuciones de detener y hasta retener unidades del servicio público de transporte.

“En virtud de la detención de tres pulmonías y un safari, detención que consideramos a todas luces ilegal y con toda la prepotencia del mundo, sin tener ninguna justificación legal, nos detienen tres unidades y las llevan a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, supuestamente porque no traían acrílico, y que traían un hule, hule que optaron algunas personas por instalarlo, que hacen la misma función, el tema de los acrílicos fue una ocurrencia del Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán”, comentó Ortega Vizcarra.

Se han invertido alrededor de dos millones de pesos en la instalación de estos acrílicos, entre 600 pulmonías, 600 taxis verdes, 600 taxis rojos, inversión que se hizo pensando sobre todo en la salud de los chóferes, y de los usuarios para generar una buena imágen y estar coordinados con las autoridades, a pesar de no estar tipificado en la ley de transporte, ni algo que estén obligados los conductores del servicio de transporte público.

Pulmonías, transporte público en Mazatlán | Foto: Víctor Hugo Olivas/ Debate

“Ya hace dos o tres semanas nos detuvieron tres unidades, yo personalmente hable con el secretario y le pedí de favor que no volviera a detener unidades, que si ellos creían que habían incurrido en alguna infracción que les levantarán la boleta, desde hace muchos años la ley prohíbe a los tránsitos que te quiten la licencia y la tarjeta de circulación en garantía o la placa, mucho menos que te detengan una unidad, ellos te pueden levantar la boleta de infracción y hasta ahí” comentó el líder de las pulmonías de Mazatlán.

El día miércoles las cuatro unidades que fueron retenidas por parte de los elementos de Tránsito portaban un plástico instalado que cubre con las exigencias que se habían solicitado, además de que querían que se pagarán las boletas para poder liberar las unidades, se convocó a compañeros de taxis verdes, rojos, aurigas y pulmonías y la presencia del Secretario de Seguridad Pública fue nula argumentando que se encontraba en ese momento ocupado.

Finalmente se entregaron los vehículos del servicio público de transporte, posteriormente se va a proceder a demandar la nulidad de dichas boletas de infracción ya que es ilegal la boleta que se levantó.

“Ayer uno de los chóferes de las unidades detenidas al preguntarle al elemento policiaco que porque se le estaba deteniendo y al comentarle que le realizará la infracción, inmediatamente lo esposaron” comentó Ortega Vizcarra.

Así mismo el líder de la Alianza de Pulmonías de Mazatlán informó que han sido testigos de las extorsiones que realizan los elementos de Capta a los turistas que viajan en el servicio de transporte, que hay mucha gente que se queja de los elementos de dicha secretaría, que los detienen porque no portan su cubrebocas correctamente y que para no llevarselos detenidos a la cárcel les piden dinero.

“Nosotros como transportistas sentimos un hostigamiento más fuerte, más inducido hacia el transporte de parte de las autoridades municipales de dicha secretaría y lo hemos dicho, ya que ellos no tienen facultades para la supervisión del transporte, de acuerdo a la ley quién tiene las facultades es la Dirección de Vialidad y Transporte a través de Inspección y Vigilancia de Transporte del cuerpo de inspectoría, ni Tránsito ni la Policía Municipal no tiene nada que hacer, no tienen ni los criterios para atender este tipo de situaciones del transporte, incluso la Delegada de Vialidad en la zona Sur, Maribel Chollet Morán nos ha comentado que están fuera de facultades que no deberían de meterse ellos, que es un trabajo que están excediéndose en su labor”, mencionó Mariano Ortega Vizcarra.

Finalmente dio a conocer el líder transportista que varios agremiados mencionan que este tipo de acciones que realizan los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública sobre todo a lo largo y ancho de la zona turística donde por lo menos hay 10 filtros instalados ven este tipo de situaciones como una campaña de persecución y hostigamiento por parte de dichos elementos policiacos, por el momento no se tiene contemplado realizar alguna movilización, pero si continúan con esas acciones verán que se va a realizar para que la ciudadanía se de cuenta de este tipo de situaciones que realizan elementos de la policía turística.