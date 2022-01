¿De qué hablaron? Rubén Rocha Moya se reúne en Mazatlán con estructura de Fernando Pucheta

Por su parte, en un breve mensaje, el ex presidente municipal priista, Fernando Pucheta Sánchez, se comprometió con el gobernador del estado, Rubén Rocha, de poner a disposición a su estructura y su fundación Una Mano Amiga, para el bienestar de Sinaloa. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, no está presente en esta reunión.

Habló también de los apoyos a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), que dijo, recibió recursos para afrontar su crisis, pero dijo que se le apoyará para que no recurra a endeudamiento.

El gobernador habló sobre proyectos planeados para Mazatlán y la zona sur del estado. Señaló que no endeudará al estado, y que sólo se recurrirá a ella en casos de corto plazo, para “salir de apuros” en temas claves, como la infraestructura.

Asimismo, dijo que se ayudaría con un programa de apoyo adicional al Bienpesca – que es federal – para ayudar a los pescadores con gasolina. “Somos el estado que más pescadores tiene, con panga, sin panga, furtivos, todos los que hacen la labor”, dijo el gobernador, agregando que no existía un padrón de los pescadores en el estado.

Rocha Moya dijo que los alcaldes en muchos asuntos toman sus propias decisiones sin preguntarle y él, aunque no esté de acuerdo, respeta tales decisiones. Solo dijo, que, en el caso de la pandemia, las decisiones las toma el Consejo de Salubridad General.

En su intervención, el gobernador Rocha Moya dijo que existe respeto a los trabajos que los alcaldes hacen en los municipios, aunque no siempre está de acuerdo con las acciones de los presidentes municipales, como la decisión de Gerardo Vargas, de Ahome, de pintar las patrullas con los colores de Morena.

