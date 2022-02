“Deben ser las autoridades de Salud las que decidan si habrá o no carnaval en Mazatlán”: Regidor

Sinaloa.- El regidor por Morena, Roberto Rodríguez, mencionó que las autoridades de salud deben tomar la decisión respecto a la celebración del carnaval de Mazatlán, pues ellos tienen los datos.

“Ese no es un tema municipal, está claro. Es evidente que no nos encontramos en semáforo verde, creo que no se debe tomar en juego la salud”, expresó el edil. Detalló que si el semáforo no está en verde, no se debe aprobar el festejo carnavalero.

El gobernador Rubén Rocha Moya determinará si habrá carnaval conforme a las cifras que tenga la Secretaría de Salud en el estado. Rodríguez confía en que Héctor Melesio Cuen Ojeda tenga los datos reales sobre la pandemia.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 10 de febrero sobre Covid-19

Reconoció que en el carnaval no se puede controlar el protocolo porque es “mundo de gente” el que asiste a la fiesta. Mañana se tomará la decisión al respecto.