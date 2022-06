Delegación Cruz Roja Escuinapa no logra superar la meta de 400 mil pesos en colecta anual 

Escuinapa.- En el cierre de la colecta anual de Cruz Roja Delegación Escuinapa, no se logró recaudar la meta establecida de 400 mil pesos, durante el evento masivo de donación estuvo presente Eneida Rocha Ruiz, presidenta de DIF Sinaloa.

La explanada de la plazuela Ramón Corona fue la sede en donde se realizó el evento oficial que marcó el cierre de la colecta anual de Cruz Roja Escuinapa, y en donde se efectuó la donación masiva de empresarios y organizaciones locales, en donde se logró recaudar 310 mil pesos.

Durante el evento se anunciaron a los donadores en los que destacaron comerciantes locales, empresarios de la región, organizaciones sociales, funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento, DIF Escuinapa, personal sindicalizado de la comuna, dos regidores que fueron Francisco Corona Betancourt y Dulce Virginia Osuna Crespo.

Carlos Bloch Artola, delegado de Cruz Roja Sinaloa informó que después de dos años de mantenerse suspendida la colecta anual de Cruz Roja en Sinaloa, se establecieron una colecta estatal 2022 muy ambiciosa que asciende a 40 millones de pesos, ya que a nivel estado la meta lograda a lo largo de la historia de es de 32 millones de pesos.

“Después de dos años de inactividad estamos aquí de regreso, después de que la pandemia (por Covid-19) nos golpeo como municipio, como estado y como país, y no fuimos una institución ajena a ello, al contrario nos sumamos a los trabajos que el Gobierno Federal dictaminó a través de la Secretaría de Salud, para mitigar los estragos de la pandemia, pero eso también nos interrumpió las actividades para hacer colectas y actividades, de convivir con nuestra gente al interior de la institución, precisamente porque se tenían que guardar todos los protocolos y eso hizo que todo nuestro sistema recaudatorio se viera no afectado, pero sí que se pusiera en pausa, volver a levantar todo ese andamiaje, no fue tarea fácil”, explicó.

Bloch Artola hizo pública su felicitación a los municipios que lograron superar su meta y a los que no, los invitó a seguir trabajando en acciones que permitan seguir recaudando recursos.

Eneyda Rocha, dijo que la colecta estatal de Cruz Roja ha sido exitosa al lograr recaudarse 37 millones de pesos, por lo que a nombre del gobernador, Rubén Rocha Moya agradeció a los miles de sinaloenses e instituciones públicas y privadas que se unieron a la colecta 2022.

“Podemos decir que ha sido una colecta exitosa, que se empezó después de una pandemia, porque en la pandemia tuvimos bajas, hubo problemas, pero la generosidad de la gente está presente y aquí estamos”, explicó.

Comentó que las campañas sirven para fortalecer los lazos como seres humanos y crea una hermandad para ayudar a quien más los necesita, DIF Sinaloa asume el compromiso de seguir apoyando todo el año.

“El Gobierno de México y de Sinaloa viven una batalla no menos impórtate que la Cruz Roja que es sacar de la pobreza y la miseria a millones de mexicanos, la Cuarta Transformación con sus programas sociales está llamando a miles de familias para generar condiciones de una vida digna y transformar el país y establecer el estado de bienestar tanto en México como en Sinaloa”, puntualizó.

Blanca Estela García Sánchez, presidenta municipal dijo que están unidos por una sola causa ayudar a quien lo necesita, para poner el espíritu de humanidad y la generosidad de todos los escuinapenses, en beneficios de Cruz Roja.

“Doctora Eneyda quiero decirle que su vista fortalece nuestra tarea no solo como servidoras publicas si no como ciudadanos, por ello agradecemos su presencia, porque sabemos de su trayectoria y de su compromiso.

Y porque sabemos que igual que su desempeño refleja el trabajo en equipo que estamos haciendo con el gobernador Rubén Rocha Moya, que impulsa en acciones muy precisas a favor de las familias sinaloenses”, concluyó la presidenta municipal.