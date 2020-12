Delincuentes imparables, roban otro equipo de aire acondicionado en primaria Antonio Rosales

Escuinapa.- Imparables la delincuencia en el municipio, vuelve a ingresar a la primaria Antonio Rosales y se roban otro equipo de aire acondicionado y un equipo de cómputo, el pasado lunes este mismo plantel sufrió otro robo en donde vandalizaron y se robaron un minisplit de 2 toneladas.

Brenda Alicia Aguilera Rodríguez, directora de la primaria Antonio Rosales visiblemente preocupada por los robos sucedidos a la institución educativa a su cargo hizo el llamado enérgico al secretario de Educación, Juan Alfonso Mejía, para que dé solución a este problema tan grave que están viviendo en esta primaria de Escuinapa, ya que han sido víctima frecuentes de la delincuencia quienes al paso que van dejarán sin nada a este plantel educativo.

Hago el llamado urgente de las autoridades municipales y estatales que pongamos atención a esta situación, a nuestro Secretario de Educaciòn Juan Alfonso Mejìa que nos urge un velador, porque no podemos estar trabajando para mejorar y estarnos venciendo por este tipo de personas, aquí tenemos que actuar, expresò la directora del plantel.

Dijo que con la pandemia de covid-19 la crisis en Escuinapa se ha agudizado, pero no robando o desmantelando escuelas darán solución a su problema, ya que están afectando al bien común.

La Policía Municipal se ha visto en la necesidad de hacer rondas por las escuelas para evitar la posibilidad de robo. EL DEBATE

Desgraciadamente y muy triste esta situación, sabemos que hay necesidades, pero no desmantelando la escuela van a solucionar su problema, es muy difícil bajar los recursos para tener a los niños acondicionados en un aula en óptimas condiciones. No puede ser posible que nosotros como directivos nos preocupamos por mejorar nuestra escuela y los vándalos nos las echen abajo, señaló.

Aguilera Rodríguez dijo que a las autoridades municipales se les ha informado de cada uno de los robos de los cuales han sido víctimas en este plantel, pero desafortunadamente nada han hecho para dar solución a este grave problema, ni siquiera el garantizar el brindarles rondines de vigilancia que inhiban a los delincuentes.

No es el primer robo que se da en escuelas de la comunidad. EL DEBATE

“Ya acudí el día de ayer (lunes) cuando nos percatamos del primer robo en el aula de 6B con las autoridades, a la Dirección de Seguridad Pública y ante el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente, pero su respuesta del MP fue que no podía atenderme que regresara hasta el jueves, porque estaba ocupado preparando una audiencia, por eso no se levantó la denuncia y es una tristeza que nos dejen para después cuando son cosas que se tienen que atender de inmediato, porque no solo afectan a una persona, afectan a la comunidad en general”, enfatizó.

Lamento que como institución no puedan dar solución, ya que los padres de familia que integran esta primaria son de muy escasos recursos que viven del campo y a los cuales no podemos pedirles cooperación para el pago de un velador.

El reporte del robo a las autoridades en la escuela. EL DEBATE

“Nos están atacando en el contexto en el que vivimos, en donde por lo regular las familias son muy vulnerables y no podemos pedirle el apoyo a los padres de familia para pedir cooperación para pagarle a un velador, porque esta enfermedad nos ha atacado, hay familias que han vendido hasta sus propiedades para poder salir de esta enfermedad y sería injusto que nosotros como escuela le pidamos el apoyo para solucionar este problema”, lamentó.

Es importante que las autoridades municipales coadyuven con la educación, reforzando acciones de vigilancia que inhiban a los delincuentes, ya que con la emergencia sanitaria los planteles educativos son vulnerables a la delincuencia ante la inactividad y la desolación que ha dejado la pandemia de covid-19.