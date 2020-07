Delitos contra choferes de taxis ha disminuido, aseguró el líder transportista Jesús Lizárra

Mazatlán, Sinaloa.- A 26 días del asesinato de un trabajador del volante en el fraccionamiento Pradera Dorada, la incidencia delictiva contra choferes de eco taxis verdes ha ido a la baja, aseguró el líder transportista, Jesús Lizárraga López.

Hasta este día, comentó, no tiene registro de hechos delictivos en perjuicio de sus agremiados, aunque no descartó que se presenten ilícitos, que por leves, no son denunciados por los afectados ni siquiera a la agrupación que pertenecen.

No obstante, reconoció, lo poco que le quitan a los taxistas al momento de sufrir un atraco, no deja de afectar en su economía, ya que es poco el trabajo que han tenido desde que se presentó la contingencia sanitaria.

Precisamente, señaló, la delincuencia no dejó de presentarse durante la cuarentena originada por los contagios de Covid-19, lo cual no fue obstáculo para que cometiera sus fechorías en perjuicio de quienes buscan el sustento para llevar a sus hogares.

En un día, precisó, un trabajador del volante llega a realizar de 3 a 5 servicios de traslado, cuyo costo oscila de 50 a 70 pesos, ganancias que no alcanza para mantener a la familia y pagar los insumos que requieren los taxis.

La baja en los atracos, aseveró, está relacionada con las labores de prevención que desde hace casi un mes reforzó el personal de la Policía Municipal, para evitar que se presenten de nuevo los asaltos a los chóferes .

No he tenido ningún informe sobre la situación esa, la de los asaltos, a raíz después de lo último que pasó y lamentablemente pasó, parece que por ahí la municipal se ha pueso un poquito las pilas para frenar todo esto”.

Tras el homicidio de un agremiado, que se presentó el pasado 25 de junio, indicó, la corporación preventiva se ha enfocado a realizar rondines y parar taxis para revisar al pasaje y así evitar que se presenten más ilícitos.

