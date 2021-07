Demanda de pruebas Covid-19 satura laboratorios privados en Mazatlán

Sinaloa.- La demanda en laboratorios particulares crece ante el incremento de sospechosos de Covid-19 y la saturación en los hospitales públicos en Mazatlán.

Karina Rivas resaltó que prefiere pagar por una prueba covid-19, en lugar de esperar horas e incluso días en el Seguro Social. Además, en el área triage respiratorio covid no se aplica a todos los usuarios la prueba.

Esto queda a criterio de los médicos, expresó María Luisa García, y por ello decidió hacer fila en un laboratorio de la localidad desde muy temprano para esperar a las 14:00 horas que empiezan a tomar la prueba y así poder confirmar o descartar la enfermedad.

Miedo

Ante el brote de los contagios que se han dado en el municipio de Mazatlán, “tenemos miedo, porque hay familias completas que están en casa contagiadas”, indicó Lorena López; ella y sus dos hijos de 20 y 25 años acudieron a hacerse la prueba. Decidieron pagar tras el contagio de tres familiares, y la mayoría están en edad productiva.

“No teníamos dinero y conseguimos para hacernos la prueba”, antes acudieron al triage covid-19 en el Centro de Salud urbano, pero este día no hubo nadie quien atendiera.

Se buscó información en la unidad médica, pero seguridad del Centro de Salud no permitió el ingreso y, sin preguntar al director Jesús Santiago, indicaron que no estaban autorizados para dar información. Se le marcó al celular pero tampoco hubo respuesta.

Los precios

En los laboratorios autorizados para hacer la prueba y con mayor demanda se solicitó información, pero encargadas dicen que no tienen permitido dar información.

No obstante, explicaron que en las últimas tres semanas luego de que habían tenido una baja en la demanda de servicio, se disparó en más de un 50 por ciento y hay días que hasta un 70 por ciento.

En la mayoría de los laboratorios se necesita hacer la cita por teléfono o en línea.

En otros establecimientos que están en farmacias de cadenas, hacen fila y los que lleguen primero los atienden. Los costos van desde los 375 pesos hasta los mil pesos. En laboratorios de hospitales, los precios van de mil 200 y hasta mil 500.

En el hospital municipal Margarita Maza de Juárez están realizando exámenes a precios más económicos.

También ha crecido la demanda de atención y tienen que madrugar para alcanzar servicio, explicó Lucía Hernández, a quien ya le han dado servicio.

Aceptan pruebas

Las pruebas que se hacen ciudadanos en el servicio particular son aceptadas por la autoridad. Las reconocen para las incapacidades, dijo Margarita Félix, muchas personas no van al servicio privado porque no pueden pagarlo y tienen que esperar en el IMSS.

El Dato

Servicio

La demanda de servicio en los laboratorios privados se ha incrementado en un 50 y hasta un 70 por ciento, en las últimas tres semanas. Las personas quieren saber si están contagiadas de covid-19 o descartar la enfermedad.

