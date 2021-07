Demanda origina escasez de medicina para Covid-19 en Mazatlán

Sinaloa.- En las dos últimas semanas, la demanda de medicamentos para pacientes con síntomas de Covid-19 ha originado una mínima escasez de producto, reconocieron trabajadores de negocios farmacéuticos en Mazatlán.

El personal de las farmacias aseguró que el medicamento faltante es buscado en otras sucursales de los mismos establecimientos, para que el cliente no deje de consumirlo, pues es fundamental para frenar la enfermedad.

Largas filas y tiempo

Desde temprano, las farmacias, principalmente las que cuentan con consultorio médico, son muy frecuentada por la ciudadanía desde hace un mes, tras los recientes contagios de la nueva cepa de coronavirus en la región.

En los negocios farmacéuticos que cuentan con productos de patente y similares, se aprecian largas filas de personas que guardando la sana distancia esperan ser atendidas.

Para recibir el servicio, deben portar cubrebocas y presentar la receta expedida por el médico que los atendió y solicitó que se les surtiera la medicina.

Los más buscado

Señalaron que la enoxaparina es uno de los medicamentos que más solicitan, el cual es inyectado y cuyo costo es arriba de los 700 pesos.

Dijeron que también es muy buscada la dexametasona, la ivermectina y el omeprazol, que forman parte del cuadro básico, cuyo valor es accesible, aunque hay otros medicamentos costosos que manejan médicos especialistas, cuyos precios se elevan desde los 21 mil e inclusive hasta los 40 mil pesos, aunque en ocasiones se tienen que adquirir en otros puntos del país.

Triste pregonar

Afuera de una farmacia del Centro de la ciudad es-pera ser atendido Alberto Rodríguez, quien reconoce no tener la enfermedad, pero si una familiar, por la que sale a buscar los medicamentos que le pidió el doctor para la mejoría de su salud. Para su fortuna, el costo de la medicina no es tan elevado, alrededor de 600 pesos, cantidad que espera no se eleve con el desarrollo de la enfermedad.

El Dato

Nueva cepa

La variante Delta del Covid-19 ha sido factor primordial en la demanda de productos farmacéuticos para contrarrestar los síntomas que origina la enfermedad, que van desde el dolor de cabeza, pérdida del olfato y el gusto, así como diarrea y fiebre.

