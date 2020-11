Denuncia mujer policía ser víctima de acoso sexual y laboral por parte de mando superior en Escuinapa

Escuinapa.- La agente de policía, Hortensia Josefina Quevedo Barrón denunció ser víctima de acoso sexual y laboral por parte de un comandante operativo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa, Sinaloa, ante su desesperación siguió los protocolos para interponer su denuncia formal a las autoridades municipales, pero a cuatro meses, su caso no ha sido atendido, señalándolos de omisión.

En conferencia de prensa, la agente relató a detalle el acoso que ha tenido que enfrentar al interior de esta corporación policial.

“Hice una publicación en mis redes sociales (3 de noviembre) donde señalé al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento, por una omisión referente a una denuncia que hice por hostigamiento sexual y laboral en mi trabajo que es la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa, aquí traigo las pruebas en donde abala que la denuncia tiene más de cuatro meses interpuesta y hasta la fecha no he tenido respuestas”, expresó.

Dijo que ha seguido los protocolos, ya que como agente operativo de Seguridad Pública, conoce los pasos a seguir y no pasar por encima de sus mandos superiores. Al primero que notificó de este problema fue a su director (Juan Carlos Nataren Ovando), pidiéndole el apoyo porque solo tenía tres meses de haber ingresado a la corporación y desconocía muchas cuestiones referente a los reglamentos internos y tenía temor de incurrir en algo que pueda afectar a sus compañeros y a la corporación.

Quevedo Barrón indicó que Nataren Ovando le recomendó en esa ocasión proceder de manera formal y legal su denuncia, ante el Ministerio Público o ante el Órgano Interno de Control.

“Al yo hacerle de conocimiento de hostigamiento sexual de mi mando, él (Nataren Ovando) me da la opción de hacer la denuncia al Ministerio Público o al Órgano Interno de Control. ¡Ya basta!, decidí acercarme al OIC porque se supone que es una área externa al Ayuntamiento y deben ser imparciales, se me atendió de buena manera, se me solicitaron datos y nombres del mando para la investigación, de mi parte he ido cada semana a solicitar información para que se viera mi interés porque este problema se termine, porque este hostigamiento primero fue sexual y después fue en lo laboral; puedo decir que cayeron en omisión, me decían que ya se estaba viendo, que me iba avisar, pero yo no me quedaba conforme con eso y me seguía presentando pero no hubo respuesta”, señaló.

Al ver esta nula atención del OIC, la agente de policías acudió ante la Sindica Procurador, Olivia Santibáñez Domínguez, su sorpresa fue que esta dependencia no sabía nada de su caso, le pidió tres días para su investigación y la respuesta fue que le notificaron que la denuncia fue descartada por no creerle a la oficial.

“La sindica me atendió y me dijo que estaba sorprendida porque desconocía la situación y después de solicitar información al OIC, la respuesta fue que la denuncia está pendiente, porque no le creemos, ni siquiera me dieron el beneficio de la duda. Pero aún así tenían la obligación de darle seguimiento, porque es una denuncia de violencia de género que se tiene que seguir y no procedió”, expresó.

Al ver la nula respuesta de las autoridades, buscó el apoyo del presidente municipal, Emmett Soto Grave, a través de mensajes de WhatApp le informó de la situación, quien se comprometió atender el caso, pero hasta la fecha no realizó ninguna acción que resolviera esta denuncia.

Quevedo Barrón dijo que por un momento pensó en dejar las cosas por la paz, pero hace tres días de nueva cuenta iniciaron los acosos de parte del mando su…