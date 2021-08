Denuncian despidos injustificados y falta de derechos laborales del Centro INAH Las Labradas, San Ignacio

Sinaloa.- Cinco personas que laboraban en el Centro INAH de Las Labradas San Ignacio, se encuentran muy molestos, debido a que señalan que fueron despedidos injustificadamente y de recibir malos tratos por parte del encargado del mismo, de nombre Rodrigo Félix Álvarez Cantoran.

Arnoldo Lerma Romero es uno de ellos, quien asegura comenzó a laborar en la zona de monumentos arqueológicos de Las Labradas que está en resguardo del INAH Sinaloa.

Menciona que fue contratado el día 20 de enero del 2016 y hasta el 32 de marzo del 2021 como custodio de la zona arqueológica.

Lerma Romero, dijo manifestarse en contra de dicho instituto por los cinco años que estuvo laborando no tuvo ningún derecho, sin seguro social, vacaciones, días festivos y horas extras.

"Hacia trabajos que no venían estipulados en mi trabajo como custodio, como el mantenimiento al camino a la zona arquitecto, lijado y pintado de herrería del edificio del centro de visitantes, instalación de vitropisos, reparación de los baños, siendo las siguientes actividades las que venían en mi contrato como; asesoría a visitantes, dentro de la zona arqueológica, visitas guiadas y estadística de visitantes, además recibía malos tratos de Rodrigo Félix Álvarez, encargado de la zona" expresó.

Además añadió que un día sin más ni menos, fue llamado a la oficina de la administradora del Centro INAH Sinaloa, Dalia Valdez, quién le informó que su contrato había terminado y que no tenía derecho a liquidación alguna por los cinco años que había laborado, es por eso que se encuentra molesto y en espera de que le puedan dar una respuesta señaló.

Por su parte Carmen Isabel Cantoran Pérez, también refirió despido injustificado, ella refiere que comenzó a trabajar en este sitio el 20 de enero del 2018, siendo contratada para dar visitas guiadas a los turistas, como decía su contrato. Indicó que su inconformidad fue que no respetaron sus derechos laborales, pues la hacían trabajar hasta 15 horas diarias los siete días de la semana sin derecho a descanso.

Indicó que la hacían realizar labores de limpieza sin otorgarle los necesario cómo; escobas, trapeadores, bolsas para la basura etcétera, además que las sacaban a realizar trabajos pesados por fuera, como acarrear piedras y limpiar caminos, y eso era algo dijo que no les correspondía.

"En mi caso trabajé embarazada, sin respetar los días que por ley se dan en caso de maternidad, y me ponían a hacer trabajos pesados que eran de riesgo para mi salud, por ejemplo, recoger basura entre las piedras que se encuentran cerca del mar, aparte era soportar los malos tratos que me daba el encargado Rodrigo Félix Álvarez, porque no teníamos derecho ni de ir al doctor, porque aunque estuvieramos enfermos teníamos que laborar sino nos amenazaba con despedirnos, por fin me despidieron el 31 de diciembre, cuando supuestamente me faltaban dos días para regresar después de mi parto" manifestó Cantoran Pérez.

Juan Vega Castillo, es otro de los afectados, quién indicó que trabajó en este lugar desde el 20 de enero del 2018, hasta el 19 de julio del 2019, a él le indicaron que los despidos venían desde la ciudad de México, pero que cuando acudió a las oficinas le señalaron que su contrato estaba vigente y que aún así no le pagaron 14 días que quedaron pendientes, y de igual manera, acusa a Rodrigo Félix Álvarez, de prepotente.

Así mismo, añadieron que acudieron a Derechos Humanos a interponer una queja, pero ahí les indicaron que ellos no eran la instancia adecuada, que para ello tenías que acudir a la ciudad de México.

Manifestaron que en varias ocasiones han intentado tener un diálogo con Servando Rojo, delegado del INAH, pero que este se ha negado manifestando que son unos grilleros.

Ante esto dijeron hacer un llamado a alguna institución a que los defienda, pues se sienten atados de manos ante está situación que calificaron como arbitraria.

Por último añadieron que no se habían animado a darle para adelante a este caso, ya que no había nadie que diera la cara por ellos y enfrentar a los encargados de este Centro "la verdad nunca nadie había dado la cara por nosotros, y el presidente municipal Iván Báez, se enfrentó a Rodrigo Félix Álvarez e hizo todo lo posible para que nos regresaran el derecho de instalarnos en esa área a ofrecer nuestras artesanías" puntualizaron.

