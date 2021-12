Denuncian fétidos olores de vertimiento de aguas negras en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Desesperados es como se encuentran los trabajadores de los comercios que denunciaron un vertimiento de aguas negras, se ubica a un costado de conocido colegio en Las Torres, en Mazatlán.

Comentaron que la fuga tiene más de un año que da problemas. Aunque ya han reportado a la Jumapam, no han tenido respuestas.

La dependencia municipal acude solo a depositar pastillas de cloro, según las personas que trabajan en la zona.

Leticia Flores, comentó que ella tiene un horario de trabajo de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche, ya no soporta los hedores.

"Ya me dió hasta una alergia de estar oliendo esto todo el día, me duele la cabeza, tengo problemas con mi garganta, queremos que nos arreglen ese problema porque ya no aguantamos", expresó Leticia Flores.

Explicó que después de las 12:00 del día los olores se vuelven insoportables.

Los habitantes del fraccionamiento Jabalíes también son afectados pues el canal que se ubica en el lugar se llena de agua sucia..

Exhortan a Jumapam para que tome cartas en el asunto y renueve la tubería.

Temen a un brote de infecciones estomacales a causa de la inhalación de los fétidos olores.