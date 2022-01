Denuncian intentos de fraudes a nombre de Atención Ciudadana en Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- La Dirección de Atención Ciudadana advirtió a los mazatlecos sobre intentos de fraudes que están realizando a través de llamadas teléfonicas para solicitar datos personales de algún familiar, con el argumento de supuestas quejas o reportes hechos ante esta dependencia en Mazatlán, Sinaloa.

Eric Vega Breceda, titular del área, dijo que en esta semana atendió dos casos de ciudadanos que llamaron al Ayuntamiento, porque señalaron que supuestamente, a través del área de Atención Ciudadana se comunicaron para darle seguimiento a un reporte que hicieron; sin embargo, ellos no realizaron ninguna queja y mucho menos son usuarios de la aplicación del Gobierno Municipal.

Aclaró que los números telefónicos de Atención Ciudadana son 669915-80-21, 669915-80-27, 669915-80-00 y el personal del Ayuntamiento regresa la llamada a las personas en un periodo de un mes para verificar si fue atendido su reporte; sin embargo, quienes buscan cometer una estafa se están comunicando de una lada 868.

“Esta semana hemos tenido dos casos reportados, se han comunicado con nosotros, no sabemos si haya otras personas, por ejemplo, una de ellas, no es usuario de aquí, entonces no sabemos dónde salió su teléfono número celular y hablan comentando que, de atención ciudadana, pero dicen que no nunca han hecho un reporte con nosotros”, advirtió.

Vega Breceda agregó que los reportes que reciben en el área de Atención Ciudadana están relacionados con temas de servicios públicos, obras públicas en general y algunas paramunicipales como Jumapam, pero jamás los trabajadores del Ayuntamiento preguntan datos personales al realizar la llamada a usuarios.