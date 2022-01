Denuncian jornaleros extorsión de inspectores de Vialidad en Escuinapa

Sinaloa.- Jornaleros alzaron la voz para denunciar a inspectores de Vialidad y Transportes del municipio de Escuinapa, a quienes señalan de cobrarles una cuota semanal para poder transitar con personal al campo de manera irregular, donde también se transportan a infantes a los campos agrícolas.

“Ahorita me están fregando con 600 pesos semanales, por traer (transportar) a 15 personas al campo. Si yo me pongo a traer a más, por ejemplo, unos 20 o 25 personas, me cobran más, y me cobran un pesito más porque traigo niños. Cuando traemos a puras personas adultas no hay tanto problema”, señaló uno de los jornaleros propietario de una camioneta en la que transporta personal al campo.

Explicó que no tienen un lugar específico para el pago de “la cuota”, ya que los inspectores se ubican en diferentes puntos de la carretera Escuinapa-Teacapán, son tres las personas a las que señalaron de entregar dinero, para que les permitan el libre acceso a transitar por esta calle estatal.

“La cuota se la pagamos directamente a los oficiales que nos paran que es el David, el ‘Chalío’ y a Juan Manuel. Estas últimas semanas solo han sido Juan Manuel y ‘Chalío’. Si les pagamos la cuota hacen como que no nos ven y nos dejan pasar”, denunció.