Denuncian malos tratos de maestro hacia alumnos

Escuinapa.- Desesperadas ante las supuestas agresiones físicas que ejerce el maestro de tercer grado de la primaria Antonio Rosales contra sus alumnos, madres de familia exigieron a las autoridades educativas poner un alto a esta situación. Señalan que si no son escuchadas, tomarán la escuela, ya que han sido hechos recurrentes a lo largo del ciclo escolar.

A las 08:00 horas de ayer, un grupo de madres de familia arribó a la primaria en espera de la directora del plantel, Brenda Alicia Aguilera Rodríguez, ya que se encontraban muy molestas ante los casos de agresión a los alumnos.

El caso

“El día de ayer (jueves), cuando vine por mi hijo a la hora de salida, me encontré a uno de sus compañeros llorando y le pregunté qué le pasaba. Me contestó que el profesor de tercer año le había pegado con una manguera. La verdad, me molesté mucho, porque estas agresiones en contra de los niños de tercer grado han sido de manera muy frecuente. Ya lo hemos reportado con las autoridades y no han hecho nada por dar solución”, expresó Beatriz Adriana Guzmán Morales.

Señaló que a pesar de que el niño agredido no es su hijo, sintió la necesidad de buscar el acercamiento con las autoridades y exigir un alto a estos actos reprobables por parte del docente, ya que en repetidas ocasiones, su hijo le ha manifestado que le duele el abdomen, que es donde el profesor los golpea con la mano, y también en la cabeza.

“En una ocasión quise abrazar a mi hijo y cuando lo tomé del lado de las costillas, se quejó. Le pregunté qué había pasado, me dijo que el profesor le pegó con la mano y que también le daba de coscorrones en la cabeza. Eso me preocupó, porque esos golpes les pueden dañar algún órgano y afectar su salud”, expresó Guzmán Morales.

Alejandra Aguilar, otra madre de familia, hizo el llamado a las autoridades educativas para que atiendan este caso de agresión física.

Las madres de familia advirtieron que tomarán las instalaciones de la primaria si este problema no es erradicado de la institución.

Advertirán al profesor

Juan Isabel Espinoza González, supervisor de la zona 038 de Escuinapa, especificó que ya se ha hablado con el profesor y este siempre ha minimizado la situación. El señalado asegura “que solo les dio una guantadita y que no es para tanto”, y no dimensiona los problemas que esto le pueda generar, pues estos señalamientos se han venido presentando desde 2017.

“Claro que estoy enterado de lo que sucede en las escuelas, porque hay una buena comunicación con los directores, y por supuesto que conozco el caso del maestro, y la verdad estoy muy molesto ya que ha cometido ciertas faltas. Hemos hablado con él, inclusive ha estado la parte sindical hablando de las causas y consecuencias que le puede generar esa actitud hacia los niños, ya que no está permitido que ningún profesor castigue a sus alumnos”, comentó Espinoza González.

Mencionó que las medidas que se tomarán es hacerle un señalamiento enérgico a su comportamiento, se le daría un ultimátum a su actuar y se pasará su caso a la jefatura de sector, ya que si este profesor vuelve a ser recurrente en sus agresiones en contra de los alumnos, se turnará a la Secretaría de Educación Pública, que será la encargada de definir las medidas sancionadoras, que podría llegar hasta la pérdida de su plaza docente.