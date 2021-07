Denuncian total descuido del edificio del INAH en las Labradas, San Ignacio

Sinaloa.- La zona arqueológica de Las Labradas en San Ignacio, es la más importante de Sinaloa en dónde se contabilizan más de 800 piedras grabadas, que podrían tener una edad de 5 mil años, siendo la única reconocida oficialmente y administrada por el INAH.

Debido a su gran importancia, está recibe cientos de turistas nacionales y extranjeros cada año, pero está no se encuentre apta para seguir recibiendo visitantes debido al abandono en que se encuentra.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

José Luis Niebla Rodríguez, comisario ejidal de La Chicayota, en dónde se encuentra está zona, indicó que son varias las anomalías en este lugar, y que tienen más de un mes reportando la caída de un poste al delegado de esta dependencia, Servando Rojo, quien solo ha dicho que no hay dinero para su reparación, este pone en riesgo la línea que abastece al edificio de Las Labradas, además a las personas que transitan por esa vía.

Leer más: Distribuyen material para la consulta del 1 de agosto en el sur de Sinaloa

Además se carece de agua potable, por lo que es molesto para los visitantes el querer utilizar los sanitarios, y que estos se encuentren fuera de servicio por falta del líquido, aunque de momento se encuentra cerrado por motivos de la pandemia, siempre se ha tenido ese problema. Los mosaicos de están desprendiendo, así como la cubierta de los muros y los techos se trasminan.

Niebla Rodríguez, indicó que el terreno que ocupa dicho edificio es ejidal, es por eso la preocupacion de deterioro que este presenta.

Leer más: AMLO visita Sinaloa el fin de semana en gira por el noroeste

Expresó que su mal estado al volver a reabrir, ahuyentará al turismo, que aunque no de manera constante, genera derrama económica a los pobladores con la venta de comida y artesanías, con lo que adquieren un ingreso extra.

Por último mencionó que se han callado por mucho tiempo, pero que no es posible que Servando Rojo, no haga nada por rehabilitar este lugar, siempre bajo el argumento que no hay dinero y que de México no le dan solución, por lo que dijo esperar que este llamado llegué a oídos de las instancias correspondiente para que les den una solución.

Procesión con el Santísimo por enfermos Covid-19 en Culiacán

Síguenos en