Denuncian un derrame de desechos tóxicos de mina en río de Sinaloa

Sinaloa.- Una gran cantidad de material tóxico fue derramada sobre el río San Lorenzo, a las afueras de Cosalá, al sur de Sinaloa, denunciaron pobladores, quienes señalan que el incidente se debió a una fractura de la presa de jales de la sociedad minera Real de Cosalá.

La presa jales es una estructura que retiene sólidos y líquidos de desecho de la explotación minera, por lo que son sustancias altamente tóxicas, que ya han provocado la muerte de cinco vacas al tomar agua intoxicada del río.



Los habitantes de la comunidad de San José de las Bocas aseguran que el lodo tóxico (jales) se expandió unos tres kilómetros sobre el cauce del río, el cual desemboca en la presa José López Portillo.

Miriam, habitante de la comunidad ubicada a 30 minutos de la cabecera municipal de Cosalá, aseveró que ya han muerto cinco cabezas de ganado tras la ruptura de la presa de jales.

"Las vacas se me han estado muriendo, ya llevo cinco, pero hay dos que no las he encontrado porque han de estar hundidas en el lodo", señaló.

El ganado intoxicado de la señora Miriam se escapó del corral donde estaban desde mayo, cuando los pobladores de San José de las Bocas se percataron que en el cauce del río había desechos en forma de algodón color marrón.

Las autoridades federales y locales afirmaron desconocer del desastre ecológico que, según los pobladores, ocurrió desde hace casi dos meses y es visible al acercarse al río.



"No sabíamos de este derrame, tampoco que había pobladores afectados. Ahora tenemos que hacer un análisis y enviar gente a que tome muestras", reconoció Héctor Aguirre, director operativo de la Cuenca Pacífico-Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).



"Esos son parte de los jales (desechos de la extracción minera)", dijo don Miguel, un hombre de 60 años que se dedica a la pesca en la presa José López Portillo. "Ya lo había visto hace mucho y eso mató a todos los pescados, la gente mejor se fue", expresó.



Fragmentos de este material se quedaron pegados a las piedras. Su textura es como algodón de azúcar, pero este no se deshace fácilmente, sino que envuelve las rocas y permanece en el cauce hasta ser arrastrado por el agua.

Don Miguel, teme que el problema se incremente con la temporada de lluvias que acaba de iniciar en el estado, ya que los desechos podrían llegar a la presa.

Los pobladores de San José de las Bocas han preguntado a hombres que, con ayuda de una retroexcavadora, realizaron pozos a lo largo del cauce afectado, esto con el objetivo de que cuando el río crezca, los jales puedan depositarse hasta ser recogidos por la mina.

La sociedad Real de Cosalá, presunta responsable del derrame, está integrada por Minera Real de Cosalá, Minera Cosalá y Minera Tapacoya, un grupo de empresas extractivas que se dedican a la exploración y extracción de oro, plata, plomo, cobre, zinc y hierro. Hasta el momento, la sociedad minera no ha emitido una declaración sobre la acusación de los pobladores hacia la empresa.

