Denuncias a regidores son parte de una acción intimidatoria: Martín Pérez. regidor del PAN

Por su parte el presidente municipal del partido, Jesús Corrales, dijo que existe una crisis política y el asunto ya es delicado por qué ya casi son 17 días donde prácticamente no hay gobierno.

"No se puede coartar la voz de un funcionario en un cabildo y en cualquier tribuna a base de demandas, estamos ahorita apelando, esto lo tendrá que revisar la autoridad correspondiente si se configura o no", expresó Martín Pérez.

Apenas este enero de 2021 cumplí un año en El Debate Mazatlán, desempeñando la función de reportera local. En el año 2019, formé parte del noticiero red águilas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Me gusta cubrir las fuentes de política, turismo, agricultura y pesca. También disfruto realizar transmisiones en vivo para informar a la ciudadanía al momento de lo que pasa en el puerto. Siento que las noticias en vivo tienen mucho alcance y en situaciones de emergencias, como cuando hay inundaciones o huracanes, ayudan a la gente a evitar los peligros. Durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como los plantones que han realizado los desplazados del sur del estado. Eso me ha permitido entender y trasladar ese conocimiento de las problemáticas locales a toda la comunidad. Además de cubrir eventos con líderes de la región, disfruto acudir a las colonias y reportar las necesidades que tienen las familias de escasos recursos.