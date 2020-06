Deportistas se manifiestan en el Palacio Municipal de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Un grupo de al menos 30 deportistas entre niños, jóvenes y adultos con pancartas en manos manifestaron su inconformidad esta mañana en las afuera del Palacio Municipal porque el Ayuntamiento de Mazatlán quiere tomar el Centro Deportivo y Recreativo Benito Juárez que ha estado a cargo de la Paramunicipal desde diciembre de 2004.

Hace unas hora en la sesión de cabildo estaban debatiendo este tema Regidores y el alcalde Luis Guillermo Benítez para ver si por votación quitan el poder de los campos a la Paramunicipal (que es integrada por empresarios y llevan el control del Centro Deportivo Juárez).

La protesta la encabezó el campeón Panamericano en Paralímpicos, el mazatleco Jesús Martínez Valles acompañado del atleta Sergio Levya Santos y el promotor Gabriel Sánchez que con micrófono en manos dijeron que no están en desacuerdo que halla futbol profesional en Mazatlán, más bien lo que piden que no afecten a los atletas porteños que todos los días acuden al centro deportivo a ejercitarse.

Martínez argumenta que el ayuntamiento lo que quiere es posesionarse de la unidad para condicionar los campos en espacios para las selecciones juveniles de futbol de fuerzas básicas de Mazatlán AC.

Foto: Sergio Pérez/ELDEBATE

“No estamos en contra del futbol, pero porque si los del futbol profesional tienen muchos recursos porque no construyen su propias instalaciones deportivas y porque quitarnos los espacios a los mazatlecos. La Unidad Juárez estaba en malas condiciones y desde que es Paramunicipal ha cambiado y mucho, esta muy bien en estos momentos para que nos las quieran quitar así nomas”, dijo Martínez Valle.

“Los creadores de este perverso plano lo que quieren es quitarnos los espacios públicos. Quremos que los Regidores levanten la voz porque ellos nos representan a todos. Que los Regidores presenten un proyecto en el plano deportivo que no ha existido en esta administración. Los espacios públicos son nuestros”, declaró Sánchez.

Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

“Que no vengan a afectarnos, la unidad Juárez es lo mejor que tenemos los deportistas y no las quieren quitar, eso no se vale. No quiero que nos pase lo que pasó con la Sahop. En la campaña el “Químico” dijo que no se iba a cobrar por utilizar la alberca olímpica y se está cobrando y tu crees que la vamos a creer al decir que no va a cobrar en la Unidad Juárez, esa es mentiras del alcalde”, señaló Leyva.

Los manisfestan mostraron pancartas que decian lo siguiente: Audutoria al Imdem; El deportivo para el futbol; No al desalojo; ya basta de saqueo; Queremos espacios para los deportistas; Ya basta de simulación y entregismo; No se vendan regidores; No traición al pueblo; No al despojo; Bienvenido al futbol, no a la corrupción y No a los convenios privados.

Te puede interesar

Coronavirus Sinaloa: Últimas noticias de hoy 11 de junio sobre el Covid 19

Liga MX: Gobernador de Sinaloa le da la bienvenida a Juan Fracisco Palencia al Mazatlán FC

“Motiva la llegada del futbol Femenil a Sinaloa”