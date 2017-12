Depresión incrementa hasta 40% en esta época

Mazatlán, Sinaloa.- En temporada de festejos decembrinos y de fin de año tienden a incrementarse los casos de depresión de un 20 a un 40 por ciento en todo el mundo, asociado al recuerdo de la pérdida y distancia de familiares que deberían estar unidos, al clima que favorece el aislamiento, entre otros factores que pudieran derivar en suicidios.

Fechas generan tristeza

Bety Hernández, presidenta del Colegio de Sicólogos de Mazatlán, comentó que estas fechas impactan en el estado de ánimo de la mayoría de las personas, que pueden ir desde la nostalgia y tristeza, que en un momento pueden derivar en depresión al mantenerse durante varios días.

Esto genera desánimo de convivir, compartir, aislamientos y crecen los deseos de no estar, que nadie sepa de él o ella y no saber de nadie.

Con esto también se fomentan los pensamientos de que la sociedad estará mejor sin esta persona o que su vida no tiene sentido, lo que deriva una solicitud de ayuda a gritos que muchos ignoran, que lleva a que algunos decidan quitarse la vida.

Por lo anterior, la especialista recomienda que si estas fechas impactan y deprimen, se procure estar acompañado de los familiares así como amigos, que no deben dejarlo solo, brindar compañía y escuchar sin interrogar, cuestionar, ni dar consejos, para dejar que se expresen sentimientos y ayude a que se sienta la compañía.

Además se debe de pensar que no es un mes malo, porque el tiempo ayuda a que todo se equilibre, que las heridas cierren y que los estados de ánimo se acomoden. También es fundamental acudir a terapia, dejarse acompañar y estar cerca de las personas, fomentando así la unión familiar.

Para entender... Pérdidas y clima contribuyen a consumo de alcohol

La ausencia de familiares en esta temporada de unión familiar se resienten más, sumado a las pérdidas por fallecimiento o aislamiento, el clima favorece el alejamiento y quedarse en casa, lo que genera tristezas que se acompañan del consumo de alcohol desmedido que se interpreta como festejo. Otro factor importante es la situación económica de las personas, que fuera de fomentarse los valores morales, espirituales, esperanza, armonía y unión, se pone por encima darle una mayor importancia a regalos e intercambios que no todos pueden otorgar o deciden no participar ya que se presionan por no tener y dejar de lado las creencias religiosas y reencuentros que conllevan estas fiestas.