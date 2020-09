Derechohabientes de ISSSTE reclaman falta de insulina en medio de la pandemia

Mazatlán, Sinaloa.- Derechoabientes de la Clínica del Issste con diabetes reclaman insulina glargina debido a la falta de servicio de las autoridades.

Las personas declararn que tienen más de 4 meses sin que les surtan la receta. Se estima que el tratamiento requiere una inversión de mil 400 pesos cada mes.

María Lizárraga, resaltó que en la clínica se concretan a decir que no hay insulina disponible. Cada semana los hacen ir, pero la respuesta es la misma "no llegó", ya se agotó pero la realidad es que no han surtido, expresó Miguel Ángel Murillo.

Según la opinión de los derechohabientes laa pandemia por covid-19 es importante que la atiendan, pero hay otras patologías que están dejando de lado.

Las personas se han quejado que la falta de insumos médicos puede empeorar su situación. EL DEBATE

Aseguran que ninguna autoridad los atiende. A nivel local no tienen la culpa los encargados , pero están obligados a exigir.por los usuarios necesitados.

Hay desesperación y no descartan manifestarse para ser escuchados.

