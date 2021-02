Desalojan a alrededor de 12 familias de sectores de Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- Alrededor de unas 12 familias fueron desalojadas de viviendas en los fraccionamientos San Fernando y Valles del Sol, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, la mañana del día lunes.

Fue alrededor de las 09:00 horas cuando un grupo de aproximadamente 20 personas, entre cargadores, choferes y empleados administrativos de una empresa privada iniciaron a desalojar a unas 12 familias que habitaban en las calles San Felipe, San Pablo y San Mateo del fraccionamiento San Fernando y una más ubicada en la calle Santo Tomás Moro de Valles del Sol.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los vecinos de esos asentamientos de Mazatlán manifestaron que lo que estaban realizando esas personas particulares era algo arbitrario ya que aprovecharon que las viviendas se encontraran deshabitadas por el momento para poder ingresar a ellas con el apoyo de cerrajeros y hasta el uso de sierras eléctricas para romper candados y sacar las pertenencias que se encontraran el interior de las mismas.

“Lo que están haciendo es algo violatorio, no hay actuarios, no hay fuerza pública, es algo inconstitucional, de que se meten a las casas y sacan las pertenencias de las personas que viven en esas casas y que por el momento no se encuentran en ellas porque salieron a sus trabajos y se quedan solas, llamamos a los números de emergencia para pedir el apoyo pero nadie contesta”, mencionó un vecino del lugar.

En vehículos particulares y en motocicleta estuvieron revisando que viviendas estaban solas para poder meterse a la fuerza desde muy tempran ahora dieron a conocer vecinos de estos fraccionamientos.

Leer más: Se acerca Mazatlán al Semáforo rojo por casos activos de Covid-19

Algunos de los afectados se salieron por su propia voluntad y pidieron el apoyo de los vecinos para poder resguardar sus pertenencias de manera momentánea.

En las viviendas que fueron desalojadas se colocaron sellos de advertencia que decían que si alguna persona era sorprendida al interior de las viviendas sería denunciada por el delito de despojo de acuerdo con el artículo 395 del Código Pena y serían consignadas ante las autoridades correspondientes.