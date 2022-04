Desalojan a familias de manera arbitraria de la colonia Hacienda del Valle en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Alrededor de 40 familias fueron desalojadas de las viviendas que habitaban por más de 10 años la mañana del lunes por personal de auditores del Tribunal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa en la colonia Hacienda del Valle en Mazatlán, Sinaloa.

Alrededor de las 08:30 horas arribaron al cruce de la Avenida del Sol y calle Ebanos donde al menos unos 50 cargadores y personas supuestamente representantes legales de los propietarios de dichas viviendas actuaron de manera ilegal al ingresar a las viviendas de manera arbitraria y sin mostrar ninguna documentación que les permitiera sacar sus pertenencias.

“Nombre oiga nosotros no estábamos y ya cuando llegamos nos habían sacado todo, me quitaron el minisplit así a la brava, ya me lo echaron a perder, me sacaron todo, me abrieron la puerta, no sé si me falte algo de mis cosas, pero lo hicieron sin decirnos nada, tenemos más de 10 años viviendo aquí en esta casa, nadie se nos había acercado para notificarnos de que nos iban a sacar, la verdad da coraje que hayan hecho las cosas así a la mala, nosotros hemos buscado a los supuestos dueños para negociar pero nunca han dado la cara”, comento un vecino afectado por el desalojo.

En el lugar se hizo presente Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, dirigente del Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS) quien comentó que a través de su agrupación les brindarán asesoría jurídica a los afectados debido a la manera arbitraria de que fueron desalojados ya que no se hizo de manera correcta ni que tampoco fueron notificados de dicho desalojo.

“Buscaremos el apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya y de quien sea necesario para brindar el apoyo a dichas familias afectadas quienes habitaban las viviendas desde hace más de diez años y quienes buscan de alguna manera llegar a una negociación con quienes resulten ser los propietarios para poder adquirir las casas que gracias a ellos se han mantenido en buenas condiciones ya han adquirido plusvalía”, mencionó Gutiérrez Sánchez.

Son varias las inconformidades que dieron a conocer los afectados que fueron desalojados en la calle Ebanos de la colonia Hacienda del Valle quienes probablemente acudan a interponer una denuncia a las instancias correspondientes por la manera arbitraria del trabajo de los actuarios y de los cargadores de una compañía de mudanzas cuyo registro aparece como lugar del origen la ciudad de Los Mochis en el municipio de Ahome.