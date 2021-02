Desalojos sumen en la zozobra a familias en Mazatlán

Sinaloa.- Ana María Hernández vive llena de incertidumbre al no saber qué es lo que pasará con el que era su hogar en el fraccionamiento San Fernando, que se ubica en la calle De Luna en la ciudad de Mazatlán.

Así como Ana María vive en la zozobra, otras familias de esa zona están en riesgo de desalojo.

El lunes se desalojaron alrededor de 15 viviendas. Según los vecinos, las personas que realizaron el desalojo forzaron las chapas para poder entrar al lugar, otros comentan que hace días fueron notificados.

Familias sin hogar

En la calle San Pedro fue donde varias familias tuvieron que dejar su casa. Ana María Hernández expresó para este medio, que sienten temor, pues ella y su esposo ya son de la tercera edad y tienen a un nieto.

“Mi nieto ya se comió todas las uñas, él vio todo lo del desalojo y vino muy asustado a la casa y me dijo ‘abuela, a nosotros también nos van a correr’, yo le dije que no, pero realmente sí tenemos miedo”, expresó Ana María Hernández.

Confía en que el dueño sea un poco más comprensible y les notifique una semana antes para que puedan buscar un nuevo espacio donde habitar.

Hasta ayer desconocían el rumbo donde volverán a iniciar su vida. Esperan conseguir un terreno barato y construir un pequeño cuarto, pues el esposo de Ana es albañil.

Sin opciones

La familia Hernández no puede quedarse, pues el dueño planea remodelar las casas y aumentar su valor.

“Nosotros ya somos de la tercera edad, no tenemos Infonavit, no podemos comprar esa nueva casa, no tenemos otra opción más que irnos”, dijo Ana María Hernández.

Las familias solicitan el apoyo de las autoridades municipales, confían en que los apoyen para que puedan tener un terreno en alguna invasión de la ciudad. Han habitado en la casa de San Fernando por 11 años.