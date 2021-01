Desaparece agua en seis comunidades de El Rosario, Sinaloa

El Rosario.- Habitantes de seis comunidades sufren la escasez de agua potable en sus hogares en Rosario, Sinaloa, al no contar con una fuente de abastecimiento, ya que los mantos freáticos han desaparecido, ante este grave problema el Gobierno Municipal de Rosario les brinda el servicio a través de pipas.

Visiblemente preocupado, el alcalde Manuel Antonio Pineda Domínguez informó que seis comunidades de este municipio sureño, ya sufren por agua potable, al no tener una zona de abastecimiento, al estar secos los mantos freáticos, por lo que se les brinda este vital líquido a través del servicio de pipas.

“La Conagua declaró el año pasado que el 2020 fue el año más seco en los últimos 58 años de historia en México, el agua potable es un problema a nivel mundial, que ni México, ni Sinaloa, ni El Rosario se escapa de eso, nosotros también tenemos comunidades que no tienen agua, yo considero que nuestro gobierno ha sido responsable en este tema y en las zonas en donde se han registrado problemas, no ha sido por negligencia ha sido porque simplemente no hay agua”, alertó Pineda Domínguez.

Dijo que las 6 comunidades afectadas por la falta de agua son atendidas con pipas y se les manda este vital líquido de manera permanente, ya que desde noviembre no tienen agua y son: Chilillos, Cajón Verde, Rincón de Higueras, Tablón Uno, Tablón Dos y Tablón Viejo.

“El año pasado prácticamente había terminado la temporada de lluvias y ya teníamos problemas con pueblos que ya están presentando problemas de estiaje, como lo es Chilillos, que pese a ser una comunidad que está escasos metros del Río Baluarte no tiene agua, porque el pozo profundo se secó, por lo que ya trabajamos en el proyecto que nos ayude a dar solucionar este problema que será atendido con recursos propios”, indicó.

En Cajón Verde los estudios que hicieron los geólogos, comprobaron que no hay fuentes de abastecimiento en este poblado; Se tiene programado realizar un proyecto para realizar una red para transportar el agua desde La Loma del Zorrillo.

“La falta de agua potable es un tema delicado en El Rosario, como gobierno hemos invertido más de 30 millones de pesos en realizar obras que den solución a este problema, pero en algunas comunidades los pozos se han secado. En Chilillos hicimos el pozo profundo y el tanque elevado pero solo un año nos duró; en Cajón Verde nos pidieron el tanque elevado porque no tenían problemas de agua, pero a los nueve meses se les secó el pozo; en Los Ojitos de manera histórica un lunes bombeamos agua y para el miércoles ya no había ahí se hizo el pozo y el tanque elevado, en Chupadero, Montealto, Loma Verde, Loma del Zorrillo, Agua Verde, Niebla se construyeron pozos, en El Pozole hicimos el pozo, hicimos la red de conducción y se rehabilitó el tanque elevado”, explicó el mandatario municipal.

En Chametla se contempla construir un pozo profundo en este 2021, ya que se bombea el agua desde Apoderado, pero hay productores que se conectaron de manera ilegal a la red para regar sus huertas de mango, por lo que se contempla hacer un pozo en Pozole para garantizar este servicio en esta comunidad.

Finalizó diciendo que la gran esperanza de poner fin a la falta de agua potable para el consumo humano en El Rosario y Escuinapa será la construcción de la presa Santa María. Y Rincón de Higueras, Tablón Uno, el Dos y Tablón Viejo en esa zona está proyectado que haya un canal de distrito de riego de la presa Picacho, ya que se contempla un ramal de riego que beneficiará estas comunidades y toda el área del valle.