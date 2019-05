Descartan robos en cotos de Real del Valle en Mazatlán

Mazatlán.- Por redes sociales, personas del fraccionamiento Real del Valle se quejaban de los constantes robos a casa habitación, y asaltos en las calles de dicho asentamiento.

EL DEBATE en un recorrido que dio por la zona donde supuestamente ocurrían los atracos se entrevisto con algunos residentes de los condominios y verificar que lo que se divulgaba por las redes sociales era cierto.

“En el tiempo que llevo viviendo aquí que es un aproximado de dos años, solamente he sabido que han asaltado a una o dos personas, pero no aquí dentro si no afuera en la avenida libramiento II, digo esto porque nosotros como fraccionamiento tenemos cotos que están cerrados y no se les permite el acceso a cualquier persona, incluso si familia de nosotros viene de visita se tiene que avisar con anticipación al guardia de seguridad para que les de acceso y una vez que están aquí uno tiene que salir con ellos, por eso nos dan tarjetas que son como llaves magnéticas para entrar al coto”, dijo Mirsa residente de Real del Valle coto siete.

Mirsa también comentó que si en esta zona estuvieran ocurriendo robos, familias enteras no se fueran a vivir para haya, pues el fraccionamiento esta creciendo tanto que te están construyendo mas edificios y casas.

“Creo que a veces la gente exagera, por que si realmente estuviera pasando lo que dicen uno se hubiera dado cuenta, es cierto que los policías no vienen y vigilan pero es un lugar lleno de mucha gente influyente y créeme que no creo que alguien tenga el suficiente valor para meterse a lo boca del lobo”, añadió Mirsa.

Durante el recorrido se pudo observar que en el asentamiento había muchos negocios, por lo que se le pregunto a los trabajadores de dichos locales si había sufrido estos últimos días algún indicio de violencia a lo que comentaron que no, que las zona era muy tranquila.

“En vez de andar publicando en Facebook esas cosas si realmente han sufrido daños por que no van y denuncian , las personas nada mas queman los lugares sin antes saber que pasa en realidad”, finalizó Mirsa.

Por ultimo la mujer comentó que probable mente hayan confundió ese fraccionamiento con el de Real Pacifico donde ahí no hay cotos privados y toda persona puede entrar sin identificarse.

Tras la declaración que dio la mujer, el personal de la casa periodística se traslado al fraccionamiento de junto que se llama Real Pacifico donde cometan que ahí supuestamente si suceden constantes robos.

El 21 de marzo de este año se cometió un robo a una purificadora de agua que se ubica en avenida Real Pacifico entre la calle Almeja donde se robaron equipo que fue valuado a mas de 20 mil pesos, Martín el colaborador de dicho local comenta que aun no han recibo ningún reporte por parte de las autoridades.

Fue Martín quien también dijo que desde ese día que ocurrió el robo no se ha escuchado a los vecinos decir sobre mas robos.

“Es un lugar tranquilo, como le dije la vez pasada, solo fue un golpe de mala suerte lo que ocurrió aquí, yo no manejo redes sociales pues no les se mover y no me entero de lo que pasa, pero aquí la gente es muy comunicativa y si algo hubiera pasado ya me habría enterado”.

El colaborador también añadió que han asaltado personas y que les han quitado los celulares pero los que lo hacen son hombre que andan en bicicleta pero siempre ocurre esto en las inmediaciones del parque lineal.

“El celular los trae a todos sin rumbo fijo, no me alegro que les roben pero es un susto que se llevan y la pensaran una o dos veces en sacar el celular y caminar con el utilizándolo” finalizó Martín