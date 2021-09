Desconocía gobierno de Mazatlán procedimiento para vacunas Jhonson & Jhonson, el trámite ya se inició

Sinaloa.- El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, "El Químico", explicó que no conocían el procedimiento de la adquisición de las vacunas por ser una situación inédita ante el Covid-19.

"Nosotros creíamos que el convenio era entre Johnson & Jhonson y el gobierno de Mission Texas, pero el alcalde me dijo que no es así, el dueño de las vacunas es el gobierno de Estados Unidos, es como nosotros, nosotros no ponemos vacunas, las pone el gobierno de México", expresó Luis Guillermo Benítez Torres.

El alcalde detalló que ya se inició el trámite en la cancillería. El gobierno de Estados Unidos dona a Mission, el gobierno de Mission Texas dona al gobierno de Sinaloa, y el gobierno de Sinaloa las reparte a Mazatlán.

De acuerdo con el presidente municipal Benítez Torres, este sería el último requisito para adquirir las dosis.