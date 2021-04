Descubren nueva especie de planta, Gonolobus naturalistae, en Elota, Sinaloa

Sinaloa.- La Gonolobus naturalistae, es una nueva especie de planta del grupo de los meloncillos descrita en la revista científica Phytotaxa el pasado noviembre: “Gonolobus naturalistae (Apocynaceae; Asclepiadoideae; Gonolobeae; Gonolobinae), a New Species from México”, descubierta en Elota, Sinaloa.

Los autores la bautizaron en homenaje a Naturalista.mx, la plataforma de ciencia ciudadana administrada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) que en 2013 se constituyó como el primer nodo de iNaturalist establecido a nivel internacional.

Bajo el liderazgo del Dr. Carlos Galindo Leal, el equipo Naturalista de la CONABIO ha realizado una gran labor difundiendo la plataforma a nivel nacional e impulsado una serie de esfuerzos de participación ciudadana y de conservación. La decisión de los autores de utilizar su descubrimiento como una oportunidad para honrar a Naturalista es uno de los testimonios del impacto de este trabajo.

La historia de Gonolobus naturalistae comienza con Fernando Pío León (usuario @pioleon en la red social Naturalista), botánico radicado en Sinaloa que ya en el 2016-2017 se había acercado al género Gonolobus.

Sin embargo, ni él ni ningún otro miembro de la comunidad Naturalista podían identificar que su descubrimiento formara parte del género, ya que sus características no coincidían con las de ninguna de las especies descritas. Él sospechaba que podía tratarse de una especie aún no descrita pero tuvieron que transcurrir dos años de nuevas investigaciones para que Fernando contactara a la especialista Guadalupe Chávez Hernández (@lupitachavezhdez).

Los tres autores de la publicación de Gonolobus naturalistae comparten su testimonio:

Fernando. Me acerqué a Naturalista cuando estudiaba el doctorado. Pasaba por un momento casi de depresión, y el explorar, observar e identificar plantas en Naturalista fue como un bienvenido escape. Con frecuencia utilizo Naturalista como una vía rápida para crear documentación adicional a mis registros botánicos.

En 2019, descubrí que otro naturalista había identificado varias especies de la familia de los Apocinos, Venenillos, Cacalosúchil y sus parientes (Apocynaceae), le envié un mensaje preguntándole su opinión sobre mis observaciones de Gonolobus. Me respondió que lo revisaría y se lo mostró a su asesor de tesis el Dr. Leonardo Alvarado Cárdenas (@leonardoac) de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Meses más tarde, Lupita me contactó para confirmarme que después de haber revisado la especie con Leo, también creían que se trataba de una especie nueva y necesitaban más material para el análisis. Casi un año después, durante el XXI Congreso Mexicano de Botánica, tuve la oportunidad de encontrarme con ellos personalmente y darles una muestra de Gonolobus para que la analizaran en el herbario de la UNAM. Posteriormente, me comunicaron que efectivamente se trataba de una nueva especie y que el siguiente paso era describirla en una publicación científica.

Guadalupe. Mi tío Belem Hernández (@belemqueuedelapin) me mostró Naturalista. Él es un naturalista muy activo y una personalidad muy reconocida entre la comunidad científica. Es un entusiasta documentando la biodiversidad del área en la que vive. Desde entonces no he dejado de usar Naturalista y me sigo maravillando de sus beneficios. Después de haber revisado el grupo y a las especies reportadas en el área, Leonardo y yo que trabajamos la taxonomía de la familia Apocynaceae, le confirmamos a Fernando que se trataba de una nueva especie con una distribución restringida para Sinaloa y Chihuahua.

Leonardo: El siguiente paso era pensar el nombre, lo cual no era una cosa fácil. Sugerimos varios nombres, relacionados con la estructura de sus flores y su distribución, pero después de discutirlo decidimos que era una buena idea hacer un homenaje a Naturalista por varias razones.

Fernando. Cuando me comunicaron la idea del nombre me quedé fascinado ya que Naturalista había sido el medio para que nos conectáramos como coautores y describiéramos una nueva especie. También pensé en todas las colaboraciones que se habían concretado en la plataforma y que había ordenado para una conferencia organizada por la CONABIO, algunas de las cuales mencionamos en la publicación científica. Definitivamente, Naturalista ha cambiado tanto mi manera de interactuar con la naturaleza como mi manera de hacer mis investigaciones. Cada vez que visito un lugar nuevo termino documentando plantas y otras especies. Me motiva identificar y aprender sobre las plantas y otras especies, ya que de una manera rápida puedo hacer una observación, identificarla y después hacer una revisión bibliográfica. Todos los usuarios de la plataforma también ayudan. Yo he identificado especies para otros usuarios; encontrarme con especies que me son desconocidas me motiva a revisar la literatura y ayudarles a identificarlas.

Guadalupe. Leonardo y yo trabajamos en la Ciudad de México y no nos es fácil salir a colectar al noroeste del país a sitios como Sinaloa. El uso de Naturalista facilita ese aspecto, reduciendo las distancias a tan solo un click en la computadora.

Leonardo. El uso de Naturalista se ha convertido en una actividad común dentro del grupo y nos ha permitido estudiar a muchas especies con una precisión mayor que la que podemos obtener a partir de ejemplares de herbario, los cuales, carecen de muchas características importantes para una mejor identificación como el color, la apariencia en general, el hábitat y sus posibles visitantes. Basándonos en esto es que decidimos usar Naturalista como el nombre específico de la nueva especie. Esperamos que esta decisión le dé una visibilidad mayor a la plataforma y a las personas que trabajan en ella. Entre otras cosas, nos permite contar historias de éxito tales como el descubrimiento de nuevas especies y la creación de vínculos (redes) entre colegas en diferentes partes del país y del mundo.

Guadalupe. Siempre he pensado que es esencial involucrar a los ciudadanos en la construcción y la difusión del conocimiento científico. Solo de esta manera podemos conocer y valorar la biodiversidad que nos rodea y asegurar su conservación. Naturalista nos permite colaborar entre científicos y con una comunidad mayor de manera simple y divertida. Por su contribución a la ciencia es que vale la pena hacer un reconocimiento a la plataforma y utilizar su nombre para nombrar a una nueva especie.