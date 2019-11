Desde Mazatlán, Sinaloa llega César a La Voz Kids 2019

Mazatlán.- El cantante mazatleco César Eduardo Bergés García, de 14 años entra al programa de Televisa, La Voz Kids, quedo seleccionado ayer domingo y formar parte del equipo del artista Melendi, quien en los últimos segundos giro su silla para aceptarlo dentro de su equipo.

Quien canto el tema "El Color de tus ojos", interpretado por la Banda MS, su nueva interpretación le dio el paso para estar en el programa.

En los videos del programa donde lo presentaron previamente a que cantará, se aprecian imágenes del puerto, Mazatlán, Sinaloa y dio las siguientes declaraciones.

“Mi hermana escucha un grupo de metal y me gustaban esas canciones y me ponía a cantar con ella, ella canta muy bien, es mi ejemplo a seguir, yo nunca fui a clases de música, en el kinder las maestras ya sabían que cantaba y me hacían un escenario con mesas y me ponían a cantar”.

Cortesía/La Voz Kids

Indicó sentirse orgulloso de el mismo por lograr lo que se había propuesto estar en la Voz Kids, México.

La competencia está por iniciar, esto luego de que el día domingo terminaran las audiciones a ciegas, y los jueces Carlos Rivera, Lucero y Melendi ya tengan todos sus participantes, ahora los niños se empezaran a enfrentar a las batallas, que darán inicio la próxima semana.