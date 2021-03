Desde Mazatlán se podrá llegar a las Islas Marías, asegura Miguel Torruco

Sinaloa.- Los puertos de Mazatlán, San Blas y Vallarta, van a ser punto de partida a Islas Marías aseguró el Secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués.

Resaltó que ya están trabajando para determinar que tipo de trasbordadores se utilizarán y en tres meses van empezar a operar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Esto, le va significar a Mazatlán más días pernocta, pues las Islas Marías, solo será turismo de excursión y tendrán que regresar a puerto.

Leer más: Quirino Ordaz y Miguel Torruco colocan primera piedra del Dreams Estrella del Mar en Mazatlán

El secretario de la Sectur del país, resaltó que este proyecto es muy importante al beneficiar a tres estados con los puertos de Vallarta, Jalisco, San Blas, Nayarit y Mazatlán, Sinaloa.

En el complejo turístico no se van a construir hoteles, solamente se hará excursionismo. La decisión de no desarrollar hoteles es para no afectar el ecosistema.

Las Islas Marías, están listas, para recibir a los turistas, a través de transbordadores rápidos, abundó Torruco Marqués, antes de concluir su gira de dos días por Mazatlán y la región sur.

El secretario de Turismo en Sinaloa, Óscar Pérez Barros, informó que ya se trabaja con tours operadares de México para mover turismo a las Islas Marías. Añadió que estos viajes tendrán una duración de 2 horas 30 minutos.