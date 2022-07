Desde el senado trabajará el PAN denuncia contra "El Químico" Benítez

Sinaloa.- Por el uso excesivo de recursos públicos para la compra de luminarias en el municipio de Mazatlán, el Partido Acción Nacional (PAN) preparará una denuncia en contra del presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres.

Xóchitl Gálvez Ruíz, senadora del PAN dijo que tras su visita a Sinaloa, se llevará como tarea principal trabajar en formular los sustentos legales para proceder en contra de la compra de las luminarias que fueron adquiridas a 185 mil pesos.

"No me gusta hacer denuncias que no tengan sustento, he pedido la totalidad de los contratos que se hicieron en la pasada administración, y yo soy una experta soy la presidenta de la comisión de transparencia del senado de la Republica y tengo cerca de 30 denuncias ", expuso.

Te recomendamos leer:

Aseguró que al contarse con el sustento legal para proceder el contra de Benítez Torres se tiene la certeza de contar con el apoyo del gobernador Rubén Rocha Moya para que esta proceda, ante el conocimiento de que al mandatario estatal no le gustan las irregularidades y no solapara de detectarse una de ellas en la compra de las luminarias.