Desde la noche, cientos de mazatlecos hacen fila para vacunarse contra Covid-19

Mazatlán.- A las 22:00 horas de este sábado eran cientos de personas las que ya hacían fila afuera del Polideportivo de la UAS en Mazatlán, para intentar ser vacunados mañana domingo.

Decenas de autos estaban estacionados a ambos lados de la avenida De los Deportes, y en la banqueta con sentido de poniente a oriente, unas 200 personas, más, ya estaban haciendo fila.

Muchas estaban sentadas en banquitos, sillas de jardín, en sillas de fiesta, o en el suelo, para pasar mejor las horas.

La mayoría traía paraguas, en unas partes había toldos, que en un principio eran para protegerse del sol, pero ya en la noche eran para protegerse de la lluvia. Las personas criticaban sobre todo la organización de esta vacunación.

Señalaron que era terrible el haber pasado este día haciendo larguísimas colas, para que al final les dijeran "hasta aquí".A las 22:00 horas seguían llegando autos y personas a hacer fila.

Ángela N., Sandra N., y Yovana N., estaban en los primeros sitios, y dijeron que llegaron desde temprano al Polideportivo, pero al paso de las horas no les dieron la vacuna.

"Desde hoy no hubo orden... Y dicen que mañana no van a respetar estos turnos, que va a ser por abecedario, no es justo", señalaron.

"Hubo mucha gente desmayada por el sol", expresó Luis N.

Los que hacen fila cenan en los cofres de los autos, otros tratan de dormir dentro de las camionetas.

"Nos apagaron las luces de la avenida para que estemos a oscuras", denunciaron los quejosos.

Así, entre numerosos botes de agua de desecho, vasos, platos, paraguas, sillas, y el agua de la lluvia, personas jóvenes y no tan jóvenes esperan el día domingo, para ver si los vacunan contra el Covid-19, en el único centro de vacunación abierto este sábado y que se extiende al domingo.