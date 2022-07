“Desde niño soñaba con volar o hacer algo similar”: Gilberto Rodríguez

Sinaloa.- “Desde niño yo soñaba con volar, deseaba tener alas, o también algo similar como volar aviones”, dijo emocionado Gilberto Rodríguez Chávez. Gilberto es un ejemplo de lucha y perseverancia, desde hace 15 años de dedica al aeromodelismo, en ese tiempo construyó su primer avión.

Orgullo

Gilberto es originario de Gómez Palacio, Durango. Desde los 8 años se mudó a Mazatlán junto con su familia. Vivía cerca del antiguo aeropuerto, uno de sus amigos le comentó que había una pista de aviones a escala, y se dirigieron a observarlos. A Gilberto se le hizo fácil tocar la nave, pero el hombre encargado del artefacto lo regañó, le dijo que no lo tocara porque lo podía romper y después no podría pagar su reparación.

“Lloré, la verdad, de coraje, y le dije cuando sea grande yo haré varios de esos, siempre tuve la ilusión de poder volar aviones de control remoto y lo logré”, expresó Gilberto Rodríguez Chávez.

Cuando Rodríguez se decidió armar un artefacto volador, tenía incertidumbre, pues no tenía el mayor conocimiento sobre el tema. Comenzó a buscar información en internet, mientras veía tutoriales, su esposa lo motivó y le dijo que el podía lograr cualquier cosa, solo era cuestión de que se lo propusiera, después de esto no lo pensó dos veces y comenzó a construirlo.

Cabe mencionar que Gilberto arreglaba los aviones, como método de pago le regalaban algunas piezas, motores, cables, entre otras cosas. Aunque no fue nada fácil, pues tuvo que plasmar cada pieza o modelo, después las imprimía.

En Mazatlán, son pocas las personas que se dedican al aeromodelismo, solo 10 personas, según Rodríguez.

Muchos ya compran su material hecho

Él busca la madera y arma todo hasta que le da forma al avión. “Yo me sentí emocionado cuando vi mi primer avión terminado, no me lo podía creer, sentí mucha satisfacción porque estaba cumpliendo un sueño, me tardé muchos años en lograrlo porque desde que tenía 5 años lo anhelaba, ya tengo 48. Pero nunca es tarde para cumplir con tus objetivos, yo he construido 12 aviones a lo largo de mi trayectoria”, agregó.

Apoyo

Para su buena suerte, su familia siempre lo ha apoyado, cada domingo asiste con su esposa e hijos a volar aviones, frente a un conocido motel, en el kilómetro 9.

Asisten las familias de los aeromodelistas, por ello tienen que volar las naves con precaución, ya saben que deben de estar pendiente a las rutas que tomen para evitar un golpe, el avión más pequeño pesa dos kilos y medio, cuando se caen tienen una velocidad de 90 kilómetros por hora, este podría ser un golpe mortal para los niños. Lanzan los modelos hacia enfrente, nunca hacia atrás, pues ahí es donde se para el público.

La invitación

Gilberto invita a las nuevas generaciones a que investiguen sobre el aeromodelismo y lo practiquen, ademas de ser un deporte sano, impulsa la creatividad de cada persona que lo practica, aunque algunas piezas son caras, asegura que vale la pena el gasto, si esa es su afición.

“El aeromodelismo es una afición y un deporte derivado de la técnica de construcción y vuelo de aeroplanos de pequeño, mediano y gran tamaño, denominados aeromodelos, que han sido preparados para volar sin tripulación. El vuelo circular mezcla la potencia y la habilidad. En este vuelo, el aeromodelo va unido por dos cables a una manivela. Uno de los cables es de retención, el cual va fijado al extremo del ala, y el otro va sujeto al timón, lo que permite tener una gran capacidad de maniobra según del deseo de quien lo dirige”, dijo Gilberto.

Desde hace 28 años, Gilberto también es también optometrista en Mazatlán, tiene un negocio en la calle Teniente Azueta, en la colonia Centro, de esas ganancias saca para poder comprar todo el material que necesita para tener un nuevo modelo. Debido a que no tiempo libre se tarda un mes en armar un avión.

