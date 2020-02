Desechan denuncia contra el alcalde de Escuinapa

Escuinapa.- El Órgano Interno de Control (OIC) emitió su resolución sobre la denuncia por nepotismo interpuesta contra el alcalde Emmett Soto Grave, por la regidora de Acción Nacional, Mayra Guadalupe Andrade Padilla, y determinó que no hay delito qué perseguir, ya que no se ha comprobado que haya un familiar directo del munícipe en la administración.

Las acusaciones

Desde el inicio de la actual administración, se ha señalado en repetidas ocasiones a Soto Grave de ejercer nepotismo en su gobierno, ya que se asegura que Juan Manuel Grave Inda, gerente de la Junta Municipal de agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, y Marco Grave, subdirector de Servicios Públicos, son primos del mandatario.

Marco Antonio Cázares Acosta, titular del Órgano Interno de Control (OIC), informó que la resolución fue deliberada por la dependencia a su cargo a finales de diciembre, e hizo hincapié a la regidora de manera formal que “Ya se ha dado una resolución por parte del Órgano Interno de Control a la denuncia puesta en los primeros meses de la administración por la regidora del PAN y el resultado es que no hay un delito qué perseguir”, comentó Cázares Acosta.

Otras demandas

El titular del OIC insistió: “Hasta ahorita enterado no estoy de que haya un familiar directo del presidente municipal (trabajando en el gobierno). Dicen, pero no hay nada confirmado”.

EL DEBATE

El Órgano Interno de Control, que fue constituido a mediados de 2019, ha recibido más de 20 denuncias que actualmente permanecen en investigación.

“Trabajamos en las denuncias que hay de los exfuncionarios e investigando algunas internas también. Son alrededor de unas 10 en las que nos hemos enfocado. La mayoría son por incumplimiento de la norma interna, de los mismos funcionarios”, explicó el titular del OIC.

Mencionó que en la investigación de los expresidentes ya se han hecho tres comparecencias, y también a sus exfuncionarios de Tesorería y Obras Públicas.

“En el caso de los expresidentes va para adelante. Se han hecho tres comparecencias con ellos y sus exfuncionarios, pero aún no nos han dado respuestas concretas sobre las investigaciones de conceptos pagados y no ejecutados, obras de mala calidad, obras no concluidas”, especificó.

Inicio tranquilo

El encargado del OIC dijo que en 2020 no han recibido ninguna denuncia para ser investigada, por lo que se da cumplimiento a las más de 20 carpetas de investigación que están en proceso de su resolución, ya que hay algunas que no son graves, pero hay otras que sí, y han sido turnadas ante la Fiscalía Anticorrupción.