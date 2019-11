Desmienten hechos violentos en Mazatlán publicados en redes sociales

Mazatlán, Sinaloa.- El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, Federico Rivas Valdés, habló y desmintió algunos hechos que se han estado publicando en redes sociales y que han creado psicosis en los habitantes del puerto.

El funcionario argumentó que el único hecho violento donde una persona fue privada de la libertad, fue el ocurrido en la colonia Urbi Villa del Real, incluso expresó que los primeros respondientes al llegar al lugar fueron los elementos de Seguridad Pública, que a su vez, entrevistaron a los familiares y los trasladaron a las oficinas del Ministerio Público de Persona Desaparecidas para que levantaran la denuncia correspondiente.

“Del fraccionamiento Los Laures y de Santa Fe no tenemos ningún registro de personas privadas de la libertad y menos a cuatro, por lo que lo dije una vez y lo diré de nuevo las denuncias en redes sociales no son oficiales y no hay un número de folio para iniciar la carpeta de investigación, pero esto no es de mi competencia si no de la Fiscalía General del Estado”, mencionó.

Ante las constantes denuncias de robos a casa habitación, el líder de la policía negó que se estén cometiendo este tipo de delitos, ya que en una evaluación turística que se hizo a nivel nacional el puerto resultó ser uno de los 6 destinos turísticos donde mejor se puede vivir y de mejor calidad económica.

“No lo digo yo lo dicen las estadísticas y creo que es cierto, porque se ha visto que ha disminuido la violencia en el puerto, hoy en día estamos informados de todo, antes no se sabía porque el crimen organizado mandaba en Mazatlán, pero ahora todo es transparente y así seguiremos, dando siempre la información requerida y sincera. Claro no voy a decir que nuestro trabajo va al máximo, pero sí que va mejorando”, dijo Rivas Valdés.

Foto EL DEBATE

Federico Rivas expresó que el fin de semana sostuvieron una reunión con personas extrajeras donde les explicó que confiaran en la policía de Mazatlán y que cualquier asunto o problema que presentaran serían atendidos inmediatamente.

“Los turistas comentaron sentir miedo, de estar en un bar y caminar por las calles de noche, e incluso no confiaban en los choferes de servicio público, por lo que se les ofreció la atención y se les comunicó que de manera directa se acercará a uno de nuestros elementos y esa misma persona la llevará hasta su domicilio. Con estas acciones estamos logrando que el turismo crezca en el puerto y se venga una buena derrocha económica”, finalizó.