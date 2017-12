Desmienten plazas para ambulantes de Sánchez Taboada

Mazatlán, Sinaloa.- Aunque el municipio prometió a vendedores ambulantes de la Sánchez Taboada plazas sindicales para que se retiraran de este punto de venta, el STASAM aseguró que no se tienen lugares para que esto ocurra, ni tampoco las autoridades municipales han tenido acercamiento con el sindicato.

Sindicato niega plazas

El secretario del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento (STASAM), Jesús Osuna Lamarque, dijo que los ofrecimientos podrían ser como empleados de confianza o eventuales, porque para contar con plaza sindical deben de ajustarse como los demás trabajadores que están por antigüedad en espera de plazas.

“No se les ha otorgado plaza ni base sindical. A lo mejor entraron a laborar pero no en el municipio, porque tampoco tengo conocimiento en qué áreas entraron.”

Asimismo, confirmó que para tener derecho a una plaza sindical, deben de laborar por lo menos de dos a nueve años al servicio del municipio y esperar que se abran espacios para bases dentro de sus áreas.

Ambulantes dudan de autoridades

Miguel Morales, dirigente de 38 ambulantes de la Sánchez Taboada, señaló que el municipio no es transparente ni sincero en lo que les promete para reubicarse, porque se han hecho acuerdos verbales que no ha respetado, y al pedirles a las autoridades que estipulen las promesas por escrito, ya no se tiene respuesta o se “hacen de la vista gorda”.

El dirigente mencionó que solo se quieren 27 en la explanada y se les han prometido plazas que el sindicato desconoce, con sueldos de 10 mil pesos mensuales, y a los 10 que han aceptado se encuentran laborando en Cobaes y perciben solo 7 mil pesos. Además se les ha dicho que se bajen a la explanada y se respetarán sus permisos federales, aunque este estipula que al hacerlo se revocarán sus permisos. Por este motivo, se le ha pedido a Semarnat y municipio garantías por escrito, sin que estas lleguen.

Por lo anterior, los ambulantes ya no confían en las promesas de las autoridades, que también incluyen 17 reubicaciones en las calles Rotarismo, Lola Beltrán, Gutiérrez Nájera, Martiniano Carvajal y frente al Acuario, con sueldo, plaza y permiso municipal.