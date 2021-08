Desolación y pérdidas cuantiosas deja Nora en Mazatlán, Sinaloa

Sinaloa.- Más de 24 horas de lluvia en el municipio Mazatlán por el paso del fenómeno meteorológico Nora dejaron afectaciones a cientos de familias en la zona urbana y rural. Hubo comunidades incomunicadas por el desbordamiento de ríos y arroyos.

Fue necesario llevar a familias a los refugios temporales, la primaria Sixto Osuna, en Villa Unión, y el Instituto Cultural de Occidente (ICO), en Mazatlán.

Afectaciones

En el puerto, el agua rebasó más de un metro de agua en viviendas de los asentamientos Villa Satélite, 20 de Noviembre, Lico Velarde, Adolfo López Mateos y Jacarandas. Estás dos últimas son las más afectadas, en especial las familias que viven por Higueras, Jacintos y Girasoles, a un lado de la Secundaria General 6, Cuauhtémoc, que también sufrió daños en la barda que está a medio construir.

Esta zona del fraccionamiento más inundada es donde no se permitió retirar el mangle del arroyo Jabalines, aseguran los vecinos. “Los ecologistas y autoridades no permiten que se elimine el mangle, porque ellos no se ven afectados”, recalcó Rita Martínez.

Miguel Tirado resaltó que apenas empieza a llover y sacan los autos de sus cocheras, suben los muebles lo más alto que se puede y no duermen por miedo a quedar atrapados por el agua.

Las precipitaciones de dos días inundaron gran parte de la ciudad, sobre todo El Toreo, La Marina, las avenidas Cruz Lizárraga y Alemán, Benito Juárez, el Centro y el corazón de la zona turística, que incluso impidió que algunos turistas pasaran por la Camarón Sábalo y se quedaron en el albergue del ICO, que atendió a 24 personas.

Las familias que fueron auxiliadas en la López Mateos las llevaron con parientes a otras colonias del municipio. Al ceder la lluvia, los turistas empezaron a recorrer el malecón.

Desechos

El estero El Infiernillo se desbordó y cubrió por completo la recién inaugurada avenida Circunvalación.

Juana Betancourt explicó que el nivel de agua que alcanzó el estero sorprendió a los vecinos y hasta les quitó el sueño.

Al cuerpo de agua llegó todo tipo de basura que viene de varios asentamientos de la ciudad.

Los cerros de desechos se quedaron atrapados entre los buques camaroneros que se ubican pasando el puente Juárez.

Pescadores del lugar aseguran que fue tanta el agua, que arrastró la biobarda junto con los desechos.

Los kilos de basura es el resultado de la falta de cultura de ciudadanos sobre el manejo de los desechos. Cada vez que llueve provocan afectaciones a todos las personas del municipio de Mazatlán, expresó María Luisa Hernández Castillo.

Zona rural

Atemorizadas y en incertidumbre se encontraban ayer las familias de la zona rural de Mazatlán.

Elementos de la Guardia Nacional y Protección Civil acudieron a las comunidades para brindar el apoyo a las familias para sacar sus objetos de valor, como refrigeradores, y trasladarlos a lugares más seguros, como centros educativos.

Los habitantes de El Vainillo, San Francisquito, La Tuna y Lomas de Monterrey no durmieron por el temor de que el nivel del agua incrementara.

Entre lágrimas, María del Rosario Juárez Hernández dijo que perdió todos sus bienes materiales.

“Mi casa se inundó y perdimos todo. Es injusto porque solo estamos mi esposo y yo. Tenemos un nieto. Ahora nos quedamos sin nada. No hemos dormido, no hemos comido, estamos preocupados porque solo somos mi esposo y yo. Tenemos un nieto. No sabemos a dónde vamos a vivir ahora”, expresó María del Rosario.

A pesar de perder sus bienes, los habitantes esperan que solo sea eso, lo material, y no se pierda ninguna vida.

Elementos de la Guardia Nacional ayudaron a María del Rosario para sacar su refrigerador, su sala y guardaron los colchones para que no se dañaran. Siguen con el temor de que se desborde la presa Picachos.

Los habitantes solicitan el apoyo de las autoridades y la ciudadanía en general para que les lleven víveres, sobre todo agua.

Las madres de familia aseguran que han tenido que tomar agua de la llave porque los vendedores no pudieron asistir a los pueblos, por las condiciones de la carretera.

En la comunidad de El Vainillo también se registraron inundaciones en las casas, sobre todo en las de la entrada, por el lado del estadio.

Incomunicados

Ante el crecimiento del arroyo El Arenal, de Cofradía, las comunidades de Porras, Veranos, El Pichilingue y El Recodo quedaron incomunicadas.

Elementos de la Guardia Nacional y Protección Civil retornaron, puesto que no pudieron pasar debido al crecimiento del arroyo. El director estatal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, recomienda a la población resguardarse en casa para prevenir riesgos.

Las autoridades buscarán otras alternativas de llegar a la referidas comunidades, pues también son afectadas por el desbordamiento de los arroyos.

La opción era trasladarse por la carretera de La Noria, pero tendrían que analizar las condiciones en las que se encuentra.

Los habitantes de El Recodo pidieron ayuda a través de las redes sociales para que los ayuden a resguardar a familias que viven cerca del arroyo.

Pierde su casa

Algunas familias de Cofradía perdieron su casa, entre ellas, Kímberly Lizárraga. Desde anoche, su hogar se derrumbó a causa de las lluvias.

Kímberly vivía ahí con su mamá y sus dos hijas. La tristeza y desesperación la invaden porque perdió el patrimonio de toda su vida en una sola noche.

“Se derrumbó mi casa, apenas y pudimos sacar los pocos muebles que teníamos. Se quedó mucha ropa pero ya no volvimos a entrar, tenemos miedo de que nos caiga encima la parte del techo que queda. Dormimos con mi abuela, pero no queremos estar todo el tiempo así, queremos volver a tener un hogar para nuestras hijas. El presidente nos había prometido un pie de casa pero nunca llegó el apoyo”, expresó Lizárraga.

Los habitantes de la zona rural aseguran que a ellos les fue peor que en la zona urbana. Se mantendrán alerta este martes, y de seguir con la misma situación, tendrán que abandonar sus casas y resguardarse en Mazatlán o en otros pueblos seguros.

Servicio

Reabren aeropuerto

El aeropuerto internacional Rafael Buelna, de la ciudad de Mazatlán, fue reabierto la tarde del lunes después de permanecer cerrado poco más de 24 horas debido a las

condiciones meteorológicas originadas por los remanentes del huracán Nora.

Víctor Vladimir Ramírez del Ángel, administrador del recinto aeroportuario, comentó durante la mañana de ayer que ahí permaneció un grupo de personas que viajaban en una aerolínea, cuyo personal se encargó de brindarles la atención hasta que se restableció el servicio con normalidad, el cual ocurrió a las 18:00 horas aproximadamente.

Transporte urbano

Reactivan labores

Con el 50 por ciento de sus unidades, la Alianza de Camiones Urbanos reactivó sus labores la tarde de ayer, luego que un día antes pararan por las malas condiciones del clima que generó el entonces huracán Nora.

Guillermo Tolosa Loaiza comentó que fueron 250 camiones de la agrupación transportista que comenzaron a operar en la ciudad después de las 13:30 horas.

Mencionó que hasta ayer permanecían 20 camiones a disposición de las autoridades para ser utilizados en la transportación de personas que eran evacuadas de zonas inundadas.

Meteorólogo

Mejora el clima

Tras la disipación de la tormenta tropical, de lo que fue el huracán Nora, las lluvias continuarán al menos hoy en el municipio, aseguró el jefe del Servicio Meteorológico de la Conagua, Hugo Nordahl Valdez.

Dijo que a las 04:00 horas de ayer, el meteoro se había degradado a remanentes, por lo que la lluvia seguirá en la región.

Nordahl Valdez señaló que hasta las 12:00 horas de ayer tenían un registro de 403 milímetros de agua acumulada, que se generó desde las primeras horas del domingo pasado, tras el acercamiento del fenómeno meteorológico.

Área urbana

Evacuan a gente de zonas inundables

Un promedio de 73 personas fueron evacuadas de asentamientos que se inundaron a consecuencia de las fuertes lluvias que dejó Nora en la periferia del puerto.

Óscar Osuna Tirado, coordinador de Protección Civil Estatal, indicó que las evacuaciones fueron por desbordamientos de cuerpos de agua como el arroyo Jabalines.

Dijo que en el transcurso de ayer se enfocaron al levantamiento de los posibles daños que se hayan presentado en la zona urbana de Mazatlán, los cuales se registraron principalmente en las colonias Adolfo López Mateos, El Toreo, Centro, entre otros asentamientos.