Despiden a directora de casa diurna en Escuinapa

Escuinapa.- En plena continencia sobre la pandemia de Coronavirus la directora de casa diurna “Mi Segundo Hogar”, fue despedida por autoridades municipales, a pesar de que un día antes había recibido un oficio para no presentarse a laborar, al ser una adulta mayor que estaba dentro de la población vulnerable al Covid-19.

Lucila Polanco Durán, quien hasta el día de hoy (viernes) fungió como directora de casa diurna, se dijo sorprendida y muy decepcionada de sus autoridades, ya que no se esperaba que en plena contingencia sanitaria y siendo ella una mujer en estado de vulnerabilidad la despidieran, aunado a que en el tiempo que ha estado al frente de esta dependencia de gobierno ha dado resultados en su labor.

“Según se me notificó que mi despido fue porque se realizaría una restructuración en casa diurna para que el trabajo sea más optimo, lo más delicado es que yo estoy en contingencia, soy una persona adulta mayor con diabetes, incluso el día de ayer (jueves) nos giraron un oficio para informarnos que ya no nos presentarnos a laborar, porque somos personas vulnerables y hoy se atreven a darme esta noticia que ha sido mi despido”, relató Polanco Durán.

Dijo que las actividades en casa diurna fueron suspendidas por la contingencia desde hace varios días, pero el personal sigue laborando; fue durante la mañana del jueves que le dieron la orden de que ya no se presentara a trabajar por ser una persona vulnerables, medida que de corazón agradeció, pero hoy (viernes) se le terminó la vulnerabilidad girándole un oficio en donde le notifican su despido por parte del área de Recursos Humanos.

“La verdad es que siento mucha impotencia, decepción, yo esperaba otra cosa de mis gobernantes, porque yo consideraba que mi trabajo en casa diurna estaba dando demás y con gusto por todas esas personas vulnerables que a diario atendíamos”, relató.

Polanco Durán dijo que después de recibir la noticia de su despido intentó comunicarse vía telefónica con la directora de Sistema DIF, pero simplemente no le contestó las llamadas.

“Jamás me hubiera imaginado mi despido, porque el profe Guadalupe y yo somos personas jubiladas que contamos con toda una experiencia de trabajo, nos identificamos con esas personas (adultos mayores) y lo hacemos con cariño, sabemos que hemos hecho buen trabajo porque empezamos con 5 personas y ahorita tenemos más de 20, yo considero que he dado resultados”, enfatizó.

Añadió que no firmó el documento de su despido que se le hizo llegar a través del área de Recursos Humanos, que actualmente está en proceso de asimilación y desconoce si efectuará algún proceso legal en contra del ayuntamiento por despido injustificado.

“La verdad da coraje de la manera en que nos hacen ver las cosas, porque no hemos dado ningún motivo para nuestro despido, me encuentro en proceso de asimilación, aún no se cómo voy a proceder”, puntualizó Polanco Durán.