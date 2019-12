Despiden al esposo de síndica y jefe de Ecología de Escuinapa

Escuinapa.- José Antonio Prado Zarate, encargado de Ecología fue despedido la tarde del lunes, su salida se debe a “enroques” que está efectuando el presidente municipal, Emmett Soto Grave a su gabinete, ya que se esperan que en los próximos días se realicen más bajas de funcionarios de primer nivel.

José Alberto Rodríguez Guzmán, oficial mayor confirmó la salida del encargado de Ecología, a quien se le efectuó su baja de manera oficial, desde la tarde del lunes 16 de diciembre. Se debe a asuntos relacionados con una restructuración y enroques que el presidente municipal, Emmett Soto Grave ha ordenado.

“El despido del encargado de Ecología se realizó el día de ayer, por unos enroques que está efectuando nuestro presidente (Emmett Soto), esa fue la instrucción que me giraron y yo le di cumplimiento y efectué el procedimiento requerido”, expresó Rodríguez Guzmán.

Al cuestionar al oficial mayor, si el despido realizado al director de ecología se debe a los problemas que han tenido el presidente municipal, con la síndica procuradora, Olivia Santibáñez Domínguez, al ser su pareja sentimental respondió: “La verdad desconozco sí el despido tenga que ver con el tema de la síndica procurador (Olivia Santibáñez), porque fue una instrucción que me bajaron y yo solo le di el procedimiento que se debe hacer”.

José Antonio Prado Zarate, encargado de Ecología de Escuinapa. Foto: EL DEBATE

El 8 de diciembre la sindica procuradora rindió un informe de actividades, en donde hizo el señalamiento directo a la actual administración presidida por Emmett Soto, de truncar su labor de fiscalización y de recibir un trato de represión, así como el no apegarse a los lineamientos de la Cuarta Transformación que es; no robar, no mentir y no traicionar a los escuinapenses.

El oficial mayor informó que no solo el departamento de Ecología tendrá cambios, también se espera que en los próximos días se efectúe más “enroques”.

Al parecer sí vienen distintos enroques en diferentes áreas, en alguna se efectuará una reorganización que aún está analizando presidente, se está evaluando, mencionó.

Rodríguez Guzmán comentó que para 2020, también se espera que se realice recorte de personal eventual, principalmente en el área de Obras Públicas.

De manera extra oficial se informó que Francisco Javier Lora Oliva, encargado de Bienes Patrimoniales es otro de los funcionarios que será cesado de su cargo. Quien estuvo presente en el pasado informe de la síndica procuradora.