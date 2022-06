Desplazados de Mazatlán bloquearán la turística el próximo domingo por falta de respuesta

Aseguran que en el Fraccionamiento Cvive hay una plaga de zancudos y alacranes. Las madres de familia temen por la seguridad de sus hijos porque si los pica un arácnido no tienen en qué trasladarse a un hospital. Después de las 8:00 de la noche no acude ningún servicio de transporte.

"Ocupamos que el gobierno sea sensible, este Químico y estos gobiernos que están ahorita se hacen de oídos sordos, Rocha Moya se comprometió con todos los colonos y desplazados y no tenemos respuesta, vamos a ver quién gana en esta lucha. Si ellos quieren bloqueo, bloqueo les vamos a dar y si el 12 se junio no voltean a vernos , vamos a continuar con los bloqueos hasta que cumplan con lo que prometieron ", expresó Margarita Morales.

El presidente del Movimiento Amplio Social Sinaloense ( MASS ), Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, mencionó que han solicitado reuniones con los funcionarios estatales pero no los han recibido. Gutiérrez Sánchez aseveró que en Mazatlán hay 700 desplazados , 200 en Villa Unión y 300 en Concordia. Otro de los acuerdos que no se han cumplido es la lotificación de lotos para los terrenos.

