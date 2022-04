Desplazados del sur, huyen de la violencia para encontrar carencias en Mazatlán

Sinaloa.- La preocupación de los desplazados en Mazatlán del sur del estado, es que ya inició el calor y hay familias que ya ocupan los terrenos en el fraccionamiento Cvive. Son 105 predios, pero no tienen servicios públicos como luz, agua y drenaje.

A pesar de la precariedad por la que atraviesan los desplazados, decidieron irse y construir sus casas con cartón o lámina, pero así lo prefirieron porque ya no podían pagar la renta, sobre todo ahora que el trabajo de la agricultura y a esta actividad se dedica la mayoría de las familias. Hay madres solteras que se dedican a limpiar casas.

Los miembros del Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS) confían en que el Gobierno del Estado pueda cumplir con lo que se prometió, darle prioridad al tema de apoyos para la vivienda de las familias desplazadas por la violencia.

“Tenemos asuntos tan sensibles como una niña de 16 años que le resultó un tumor, le dio cáncer, le cortaron el pie; ahorita está en fase terminal. El gobernador vino, la abrazó y le dijo que le ayudaría. A un niño que está parapléjico le mataron a su papá enfrente de él y ni siquiera le han dado una silla de ruedas”, comentó el líder del MASS.

La lucha

Cerca de 800 desplazados integrados al MASS han mantenido una firme lucha por obtener del Gobierno Estatal justicia social, luego de ser desplazados por la violencia e inseguridad imperante en las zonas altas del sur de Sinaloa.

Amenazas de muerte, homicidios y extorsiones por parte de grupos armados los obligaron a abandonar sus hogares, ganado, terrenos de cultivo y un estilo de vida ligado al campo.

Desde entonces se han hacinado en terrenos periféricos a la cabeza municipal de Concordia, en las colonias populares de Villa Unión e invasiones de Mazatlán. Sin embargo, urgen la dotación de terrenos donde puedan levantar sus nuevos hogares con la certidumbre de que en los meses sucesivos no serán de nuevo desalojados por supuestos dueños de los predios.

También urgen de apoyos productivos y becas para estudiantes, ya que muchos viven en situación de pobreza extrema, subempleados, y regresar a sus pueblos no es una opción.

Refieren que volver a los pueblos es arriesgar la vida, pues los gobiernos municipal y estatal son incapaces de garantizar su seguridad ni la recuperación de sus antiguas propiedades, ahora en manos de supuestos delincuentes.

Más solicitudes

Las familias se han manifestado de manera pacífica en el malecón de Mazatlán en diferentes ocasiones. Buscan la construcción de centros sociales, así como centros de salud, comedores comunitarios y escuelas.

Algunas madres de familia no han podido cambiarse al nuevo fraccionamiento porque no hay escuelas cercanas ni tampoco acceso a internet.

“Hay jefas de familia que se van a trabajar, pero se van con el pendiente porque no tienen dónde dejar a sus hijos. Los dejan solos. Si hubiera un comedor comunitario donde les cobraran 10 o 15 pesos por la comida, sería un gran apoyo para todas las familias que son de escasos recursos. Necesitamos un dispensario médico porque aquí hay muchos alacranes, y para cualquier tipo de emergencia. Las escuelas también son un factor importante, por eso debemos de tener unas cerca del nuevo fraccionamiento”, declaró Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez.

Destacaron que en este año se etiquetaron 60 millones de pesos para los desplazados de Sinaloa y hasta ayer desconocían de qué manera se va a distribuir ese recurso.

En caso de no tener respuestas favorables, volverán a reunirse para llegar a algún acuerdo.

Están dispuestos a tomar medidas más drásticas, como cuando se plantaban en las playas durante la administración de Quirirno Ordaz Coppel.

Micaela busca un mejor futuro

Micaela Rubí Calderón busca un mejor futuro para su hija Litzy Adriana Patrón Rubio. A sus 16 años padece cáncer de piel. Incluso, el año pasado tuvieron que cortarle una pierna por complicaciones.

Los padres de la menor solicitan al Gobierno del Estado la inmediata atención para que se les apoye con una vivienda.

“Nosotros ya hablamos con el gobernador Rocha y nos dijo que nos iba apoyar, esperemos que así sea porque a la niña le hace daño el polvo. Pasamos preocupados porque aquí hay muchos alacranes y nos da miedo pensar si le llega a picar uno”, expresó Micaela Calderón.

Los únicos apoyos que han recibido son por parte del DIF con material de curación y unos parches que necesita para el dolor. Agradecieron el gesto pero destacan que la prioridad es mejorar la calidad de vida de su hija.

El próximo 1 de mayo, Litzy cumple 17 años y su único deseo es tener salud, no quiere otra cosa.

Litzy Adriana Patrón Rubio padece de cáncer de piel a sus 16 años. Sus padres piden ayuda para una vivienda digna para ella.

Armando tuvo que huir para salvar su vida

Armando Pérez Venegas es originario de El Coco, en el municipio de Concordia. Desde 2013 tuvo que abandonar su pueblo para salvar su vida y la de su familia.

“Cuando nos vinimos de la sierra no fue por gusto, yo ganaba hasta 7 mil pesos a la quincena, teníamos una tienda y se vendía bien. Había muchas familias que les iba bien, teníamos nuestros terrenitos, ganado y otros animales. Allá no se pagaba en predial, por ejemplo. La vida nos cambió en un instante, por eso me da mucho coraje y tristeza que el gobierno no sea sensible. Hay mucha gente que nos quedamos sin nada, eso no es justo, pero como ellos están muy a gusto, no les preocupa nuestra situación”, expresó Armando Pérez.

Ahora no tiene empleo y necesita apoyo para operarse unas hernias, ya le duelen al caminar. Se ha tratado por más de un año porque tiene Seguro Popular, pero le ponen las citas muy alejadas unas de otras, por eso no avanza su caso. Mientras tanto, mitiga su dolor con algunas pastillas.

Por más de seis años vivieron en una casa seis familias porque no les alcanzaba para pagar la renta. Actualmente habita una de las viviendas ubicadas en el fraccionamiento Cvive. Dice que hay familias que por la urgencia de no pagar renta construyeron casas de lámina y de cartón.

“Las demás gentes están haciendo casas a como ellos pueden, con peligro que les pique una culebra o un alacrán a los niños. La gente que no vive en los terrenos, es que en realidad está difícil vivir sin agua, sin luz y todo eso. Si el gobierno viniera y viera cómo vivimos, yo creo que otro gallo nos cantara. El gobernador se comprometió a fincar las casas. Yo sufrí mucho y así están sufriendo los que todavía no tienen una vivienda. Es difícil que el gobierno les dé a todos, pero de perdida que le hagan la lucha, que se vea que en realidad, así como votamos por él y les ayudamos, que ellos también nos ayuden. Nos sentimos olvidados”, concluyó el hombre de El Coco.

Armando Pérez Venegas, originario de Concordia es desplazado desde 2013.

Los Datos

2012

Los desplazados del sur del estado comenzaron su calvario desde el año 2012. A causa de la violencia en la sierra, abandonaron sus raíces.

El sueño

Las familias sueñan con tener un hogar. Tienen la intención de ofrecerles un patrimonio a sus hijos. Perdieron todo, tuvieron que comenzar de cero, pues apenas y alcanzaron a sacar algunas pertenencias.

Logros

En el 2021, los precaristas lograron la construcción de las primeras 50 viviendas, además de la apertura de un nuevo fraccionamiento para ellos, llamado Cvive.

Terrenos

Buscan la lotificación de terrenos, pues faltan muchas familias por beneficiar.

En Mazatlán requieren terrenos 588 familias; en Villa Unión son 289, y en el municipio de Concordia, un total de 450 familias aún no tienen un hogar.