Desplazados están cansados de que les vean la cara

Mazatlán.- “Estamos cansados de que nos vean la cara”, aseguran María de los Ángeles y Karen, desplazadas de las comunidades de El Pueblito y Potrerillos, en la zona serrana del municipio de Concordia.

Son dos años de vivir hacinados, padeciendo las altas temperaturas, la falta de empleo y de apoyos que prometieron los gobiernos.

Abandonados

“Por un lado, el alcalde de Concordia se lavó las manos y dice que trabaja en mejorar la seguridad, pero la realidad es que no hay condiciones para regresar a nuestros pueblos”, recalcó Karen mientras sostenía en brazos a su hijo.

A su vez, María Ángela resaltó que el 6 de junio que iban a manifestarse frente a los hoteles del gobernador, vino el secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid, y les prometió que en un mes y medio se concretaría la compra del predio para las viviendas.

Asimismo, daría solución a las demandas de proyectos productivos, de salud y demás ayuda, pero hasta ahora no hay respuesta.

A nombre de las familias de desplazados del sur, María Angela y Karen advierten que van a realizar las protestas, solo se van a organizar.

La sierra insegura

Reiteran que no pueden regresar a sus pueblos por la violencia que no ha podido controlar el gobierno de los tres niveles, por lo que demandan solución inmediata a sus peticiones. Acompañadas de Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez y Miguel Ramírez Jardines, dirigentes del Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS), aseguran que ya no van ceder, “la autoridad se ha ido en promesas y no es posible seguir así”.

En el censo se encuentran 418 familias de desplazadas de los pueblos de Batel, Potrerillos, Chirimoyos, Santa Lucía, El Palmito y El Pueblito que viven en invasiones sufriendo las altas temperaturas y lluvias.

Otras se agrupan para pagar renta, pues una sola no puede solventar el gasto, y algunas que habían regresados a sus pueblos no se han podido establecer nuevamente por la inseguridad que todavía existe en las zonas altas.

Exigencia

Los líderes del MASS demandan a la autoridad resolver el crimen del joven Manuel, hijo del compañero activista René Castro, y también exigen custodia para él las 24 horas.