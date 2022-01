Después de la efervescencia de fiestas decembrinas, se disparan casos Covid-19 en el sur de Sinaloa

Escuinapa, Sinaloa.- La efervescencia de diciembre, sus posadas, reuniones familiares y del gran bullicio en la zona comercial ha empezado a generar lo que tanto se temía y se vislumbraba, el aumento de pacientes Covid-19, amenazantes de una cuarta ola de contagios en los municipios del sur de Sinaloa.

Información publicada por la Secretaría de Salud los contagios Covid-19 en Escuinapa se dispararon a 23 casos y en el Rosario a 20 positivos a coronavirus.

Jesús Daniel Uribe Peraza, director del hospital general de Escuinapa informó que los aumentos en los contagios Covid-19 han aumentado en el municipio y los contagios del personal de enfermería también ha iniciado.

Leer más: Si hay muchos contagios de Covid-19, no se va a realizar el Carnaval de Mazatlán: Cuén Ojeda

“Hay dos enfermeras y un pasante contagiados de Covid-19, están con síntomas leves, salieron positivos pero no están hospitalizados, no son de gravedad. Aclarar que los contagios de este personal no fue en el hospital, pudo haber sido en algún otro lugar, ya que desde hace varios días que no hay ningún paciente en el área Covid-19, ha sido por el aumento que se está registrando en el país, en Sinaloa y Escuinapa no podía ser la excepción”, especificó.

Comentó que desde el lunes pasado la demanda de pruebas Covid-19 han aumentado hay pacientes que han acudido con síntomas, se les ha tomado la muestra y han salido positivos, pero no han requerido de hospitalización.

Uribe Peraza dijo que se inició con la aplicación de las pruebas covid-19, desde el pasado 28 de diciembre desde esas fechas aumentaron las consultas por problemas respiratorios, no solo en el hospital general, también en el Seguro Social y el ISSSTE.

“La gran mayoría de los pacientes que han sido atendido están vacunados, esperemos que esa sea la pauta de que no se hayan registrado tantos casos de gravedad. Esperemos que la vacuna nos siga protegiendo y haga su función. De los casos que se han atendido no han presentado saturaciones alarmantes se mantienen 95-98, pero con síntomas respiratorios”, indicó.

El director del hospital general informó que del lunes a la fecha las pruebas covid-19 han arrogado los siguientes resultados: De diez pruebas que se realizan cuatro salen positivas. Se desconocen hasta el momento si de estos casos confirmados la variante sea Ómicron, ya que los laboratorios duran más de una semana en proporcionar resultados.

Aclaró que hasta el momento la gente no ha saturado los servicios en pruebas Covid-19 y hospitalizaciones por esta enfermedad, como se ha registrado en otros municipios.

Finalizó diciendo que el periodo de incubación del virus se ha cumplido, después de las festividades decembrina y fin de año, por lo que se ha visto reflejado el aumento de casos Covid-19 en el municipio, por lo que como institución de salud se encuentran preparados para brindar atención a la población que lo requiera.

Leer más: Llaman a reciclar los pinos navideños para evitar los incendios en Mazatlán, Sinaloa

El médico hizo el llamado a los escuinapenses a reforzar las medidas preventivas para evitar ser parte de la estadística de contagios Covid-19 en esta cuarta ola que amenaza a Sinaloa.