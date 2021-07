Destacan operativos de seguridad sanitaria eficientes en Mazatlán

Sinaloa.- El secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, aseguró que se han realizado operativos de manera eficiente y así continuarán en Mazatlán. Dijo que se han emitido sanciones, aunque no reveló las cifras. Explicó que se rigen en el Bando de Policía y Buen Gobierno.

Alfaro Gaxiola reveló que ya se tuvo una reunión con los líderes del sector transportista.

Refirió que es imperdonable que los trabajadores del volante hayan bajado la guardia, y eso fue lo que se les comentó a los dirigentes.

La solicitud es que se debe de utilizar un acrílico que divida al chofer del copiloto si las pulmonías quieren traer a un cuarto pasajero. Las aurigas pueden traer a ocho pasajeros en total, sin copiloto.

“Le hemos estado pidiendo el uso cubrebocas, que el chofer les pida el uso. Se vigila que en realidad se cumpla con esas normas”, expresó el funcionario.

Comentó que los elementos de seguridad revisan los vehículos, además, se les proporciona cubrebocas a quien no tenga. Se van a implementar nuevas reuniones para evaluar las acciones de los transportistas.

En el caso del turismo, se han instalado cartas en todos los hoteles para exigir el uso de cubrebocas. También ya se han girado instrucciones para los camiones charteros que llegan a la ciudad.

El secretario de Seguridad detalló que a todos los visitantes que se pasean en el malecón y sin cubrebocas se les regalará uno, y quien no acate las reglas, se les pedirá que se retiren de las áreas.

“No es necesario eso (llevarlos a Barandilla). En caso de que les falten el respeto al elemento, si faltan en ese reglamento, sí se les va a remitir. Nosotros lo hacemos por el bien de ellos y de sus familias.” Alfaro Gaxiola comentó que si la ciudadanía tiene una denuncia en contra de los elementos, la debe de realizar en el Ministerio Público.

Inspecciones sanitarias

La Secretaría de Seguridad Pública, por instrucciones del municipio, ha intervenido en las inspecciones sanitarias del transporte público en Mazatlán.

Elementos de la Policía Municipal dan recomendaciones a los turistas y transportistas, sobre todo a que usen el cubrebocas, se respete la sana distancia y el cupo limitado en aurigas y pulmonías.

