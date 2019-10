Destituyen a presidente y tesorero de la Unión de Usuarios de la presa “El Peñón”

Escuinapa.- Cansados de la poca transparencia que según ha ejercido José Luis Simental Crespo, presidente de la Unión de Riego de la presa Agustina Ramírez durante su cinco años al frente de este organismo, por mayoría de asamblea, el pasado 13 de octubre, aprobaron su destitución y solicitaron la aplicación de una auditoria que permita esclarecer el destino de los recursos que han ingresado a esta unidad de riego.

En conferencia de prensa un grupo de socios de la Unión de Riego, anunciaron la destitución de Simental Crespo y de Antonio Viera, como tesorero, ya que es generalizado la desconfianza que existe en este sector, sobre la aplicación de los recursos que han ingresado, ya que en cinco años no se ha visto ninguna mejora al modulo de riego.

Ángel Gustavo Rojas Bernal, presidente del consejo de vigilancia de la Unión de Riego Agustín Ramírez de la presa El Peñón informó que con el poder que le brinda su cargo se convocó a una asamblea extraordinaria.

“El motivo de esta conferencia es para dar a conocer la problemática que tenemos ahorita en la Unidad de Riego, nosotros como consejo de vigilancia le llevamos un escrito al señor Simental Crespo pidiendo para que convocara a una asamblea en un periodo no mayor de 15 días, no lo cumplió, por lo que procedimos a efectuar este proceso a través de vigilancia, la asamblea se llevó a cabo el 13 de octubre en donde se dio la destitución de José Luis”, explicó Rojas Bernal.

Comentó que en esa misma asamblea se votó a favor de Ramón Rendón García, para presidente interino de esta unidad de riego, en lo que se realiza el proceso correspondiente sobre la aplicación de una auditoria que permita el esclarecimiento de los recursos que han ingresado y cuál ha sido su aplicación, ya que son 750 hectáreas las que están dentro de los 8 kilómetros de los canales de riego y las cuales pagan 200 pesos por riego, algunos socios aplican de uno a tres riegos.

foto EL DEBATE

“Estamos solicitando la aplicación de una auditoria por posibles malos manejos de los recursos al ingresar más de 400 mil pesos por el riego de casi 750 hectáreas y solo reportó José Luis en su pasado informe el mes de septiembre 130 mil pesos, lo que ocasionó la molestia de la mayoría de los socios”, señaló.

El padrón de usuarios de la Unión de Usuarios de la presa El Peñón es de 150, quienes asistieron a dicha asamblea fueron 41, de esos 39 votaron a favor de la destitución de su presidente y tesorero, mismos que serán auditados en los próximos meses.

Ricardo Rojas Rivera, ex presidente de la Unión dijo que la inconformidad con la administración de Simental Crespo es porque en realidad a cometido muchas irregularidades, ha brindado informes financieros que dejan mucho que cuestionar, ha llevado socios que no tienen tierras dentro del proyecto de riego, aunado a que ha querido incluir en asamblea la participación de familiares y amigos, eso es una irregularidad que no es correcto.

Especificó que hay una clausula de los estatutos la decima segunda que dice “que cualquier socio que por negligencia, descuido o mala fe resulte perjudicado los bienes o infraestructura de la sociedad será excluido y él ya cometió esos errores, tenemos una casa propiedad de la Unión que está abandonada desde hace cinco años, el canal principal tiene mucha loza quebrada, hay muchas fugas de agua y hay proyectos sin concretarse”.