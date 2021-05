Destruyen 80% de la propaganda de Movimiento Ciudadano en Escuinapa, Sinaloa

Escuinapa.- De nueva cuenta la propaganda de Movimiento Ciudadano fue dañada por varios hombres que andaban a bordo de motocicletas, las agresiones se efectuaron durante la madrugada de este 10 de mayo.

En un recorrido por la cabecera municipal de Escuinapa, Sinaloa, se constató el daño a la publicidad específicamente de Movimiento Ciudadano.

Los hechos vandálicos fueron directos, ya que aunado a la propaganda ubicada en los principales puntos de mayor afluencia vehicular fueron dañados, los agresores arribaron a los domicilios de los candidatos, Hugo Enrique Moreno Guzmán, en donde grafitearon con spray naranja palabras altisonantes en la entrada principal.

En el domicilio de Verónica Dueñas, candidata a la diputación local del distrito 24, la publicidad ubicada en la parte superior de su domicilio fue rasgada con un arma blanca que dejaron tirada en la banqueta.

"Yo informé al candidato que el día de hoy tenía compromiso para elaborar unos platillos de comida, por lo que no podría acompañarlo a la campaña, y estaba despierta en la madrugada trabajando, cuando una amiga me avisaron que por la calle Rosales estaban dañando nuestra propaganda unos muchachos en moto y como a la media hora afuera de mi casa se escuchó un ruido muy feo y fue la lona, alcancé a ver qué eran unos muchachos jóvenes los que arrancaron la lona que tengo arriba de mi casa, dejaron un cuchillo tirado y quebraron mis plantas", relató Dueñas.

Dijo que frente a su casa también arrancaron la publicidad, cuando salió corriendo, vio que estaban arrancando la que está en un taller, vio que eran dos muchos jóvenes a los que no les vio la cara.

"Dicen que el que nada debe, nada teme, yo soy una mujer muy respetuosa de las vidas ajenas, no me meto en vidas privadas. Pero si me preocupa que las cosas están llegando a este extremo, que estén llegando a este tipo de vandalismo, porque ahí piensas que es lo que sigue?, Porque están invadiendo mi privacidad, mi vida privada y las de mis vecinos, y ahorita que hacemos el recuento de los daños han afectado más del 80 por ciento de la publicidad de nuestro partido y la verdad que eso es alarmante y preocupante", expresó la candidata de Movimiento Ciudadano.

Aprovechó para hacer el llamado a las autoridades, para que refuercen la vigilancia en la cabecera municipal y comunidades.

"Hago un llamado a las autoridades porque no es posible que anden 10 a 15 motos haciendo daños. Y la verdad que no deja de preocuparte el que atenten contra tu integridad y la de los tuyos, por ello les pido que haya una mayor vigilancia, porque no es posible que estén haciendo este tipo de acciones y nadie les diga nada", puntualizó Verónica Dueñas.