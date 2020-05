Detenidos apoyos para pescadores en Escuinapa por Covid-19

Escuinapa.- Los 30 millones de pesos que fueron destinados para realizar obras de desazolve y mantenimiento de los esteros del sur de Sinaloa y los apoyos sociales parra pescadores se mantienen paralizados ante la emergencia sanitaria que vive el estado por coronavirus, informó Edgar González Zataraín.

El diputado presidente de la comisión de pesca en el Congreso del Estado se dijo preocupado ante el sector pesquero, quienes también sufren los estragos de la pandemia de covi-19 y hasta el momento no han recibido los apoyos sociales que fueron canalizados para este sector productivo.

“Ahorita el tema que más urge es el de los programas emergentes que se manejan regularmente que es el Bienpesca, Empleo Temporal y los apoyos alimenticios que se manejan de despensas, pero ninguno ha llegado, nosotros hemos estado exhortando desde el Congreso al Gobierno del Estado para que apresure el tema de los apoyos”, señaló González Zataraín.

Dijo que es preocupante la situación que se está viviendo, por lo que buscó tener un acercamiento con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quien le respondió que todos los recursos y acciones estaban enfocados a la pandemia y a todo lo relacionado con la emergencia sanitaria.

“Inclusive hace tres semanas hable con el gobernador solicitándole el apoyo más urgente que tiene que ver con el Empleo Temporal, para los pescadores y me dijo que por el momento no podía disponer de recursos, también toqué el tema de los recurso de las obras que están programadas con los 30 millones de pesos que presupuestamos para este año por parte del Congreso del Estado de lo que tiene que ver con la apertura y el mantenimiento de las bocas de los esteros y de igual forma me contesta que no tiene recurso”, relató el presidente de la comisión de pesca en el Congreso.

Mencionó que por iniciativa propia está solicitando al Congreso, para de manera conjunta exhortar al Gobierno del Estado para que implemente una verdadera estrategia alimentaria en apoyo a las familias vulnerables, incluido el sector pesquero.

