Detienen flota transportista por registrar poco turismo

Mazatlán, Sinaloa.- El transporte Atamsa de Mazatlán no espera un gran beneficio de la temporada de verano, ya que la mayoría de los turistas llegan al puerto por carretera, señaló Román Aguayo, líder de Atamsa en la ciudad.

REPUNTE

Sin embargo, aseguró que ha habido un repunte importante en las aerolíneas de bajo costo.

“Nosotros, a partir del 1 de Mayo y todo junio mantuvimos casi 20 por ciento de la flota parada haciendo un ciclo. Ahorita, el aeropuerto tiene un incremento en los números de pasajeros nacionales en cuanto a las cifras que se mantenían en 2007.”

Aguayo informó que lo que se ha incrementado es el servicio “charters” que normalmente cuenta con pasaje y servicios incluidos como hospedaje y alimentación integrada, por lo que solo ven la llegada del turismo al puerto, más no se benefician de ello.

No es todo oscuro ni negativo si hay un beneficio definitivamente porque hay un incremento en el flujo de pasaje de turismo, pero no es como lo vemos en Mazatlán. Ahorita todo este grueso hace dos años no era el 20 por ciento lo que parábamos de la flotación, sino hasta el 30 por ciento”, indicó.

COMPETENCIA

Sobre la competencia contra otros servicios de transporte como lo es Uber, el líder de Atamsa informó que continúa la filtración de este servicio, que no lo consideró como competencia, sino como una ilegalidad.

“Ha habido intervención de la Policía Federal, es un grupo especial de atención al transporte. Llegan una vez por mes y realizan operativos en el aeropuerto detectando, deteniendo y sancionando a seis unidades aproximadamente por operativo.”

Aseguró que en este tema, seguirán insistiendo y denunciando la intervención de la autoridad para que sean sancionados estos vehículos y retirados con base en la ley.

“Es en el sentido de que estos carros deben de estar fuera de circulación y sancionados hasta 500 días de salario.”

Agregó que las autoridades tanto estatales como federales en esta jurisdicción son insuficientes en el estado de Sinaloa, por lo que solicitaron el apoyo de los diputados para que se haga un estudio del estado en el que se encuentra el transporte público.