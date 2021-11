Deudas, comida y ropa, prioridad en el gasto de aguinaldo en Mazatlán

Sinaloa.- Los ciudadanos mazatlecos pagarán deudas con el pago del aguinaldo. También se lo gastarán en comida y ropa, el resto lo van a guardar para emergencias, así como Martha Alicia Morales.

Se adelantan

Hay quienes ya recibieron su bono, tal es el caso de las personas pensionadas. Narciso Barrón recibió el aguinaldo este mes pero lo gastó en la hospitalización de su hija. Dijo que le sirvió porque de no tener ese dinero hubiera tenido que pedir préstamos.

Hay casos de personas que son emprendedores y tienen negocios propios. Flor Robledo es modista y dice que no recibe aguinaldo. Lo único positivo de su negocio es que en el mes de diciembre aumenta la demanda de trajes y vestidos.

El aguinaldo se tiene que pagar antes del día 20 de diciembre. Las personas deben cobrar 15 días de su salario, según la ley federal de trabajo.

“Con mi aguinaldo llevé a mi hija al doctor”: Narciso Barrón, Pensionado

“Yo ya me gasté el aguinaldo. Como soy pensionado, en noviembre nos pagan a nosotros, siempre con un mes de anticipación. El dinero se va facilito y luego para acabarla se me enfermó una hija, en medicinas y doctores, ahí se me fue todo. Pero lo bueno que llegó en el momento indicado porque me iba a endrogar y ya con eso no pedí prestado.

Me sirvió para la enfermedad de mi hija, así que puedo decir que mi aguinaldo fue muy útil esta ocasión. Es muy importante recibir el aguinaldo porque se aliviana uno con esa feriecita que agarramos cada año.

Afortunadamente me llegó el dinero cuando mi hija lo necesitaba. A casi todos les pagan en diciembre y muchos ya están desesperados por cobrarlo.

Muchas veces ya lo debe uno, porque como sabemos que vamos a agarrar dinero, también sirve para pagar deudas, para entrar el año y echarse nuevas deudas. Es lo que hace uno, más pagar para tener puertas abiertas, porque también muchas veces se ocupa. Por eso es importante cuidar el dinero y solo gastar cuando se ocupa”.

“Voy a comprar ropa y comida con el bono”: Martha Alicia Morales, Trabajadora

“La verdad todavía no sé como me voy a gastar el aguinaldo, no quiero pensar en eso todavía, porque a veces ya pensamos que vamos a comprar y más rápido se gasta el dinero. El año pasado tenía muy poco tiempo trabajando y casi no me llegó nada, prácticamente no disfruté.

Este año voy a comprar ropa para mis hijos y la comida más que nada, ya no tengo niños chiquitos, por eso no compro juguetes. Esta temporada tenemos que comprar ropa de invierno porque me imagino que en los próximos días hará más frío, y tenemos que andar muy abrigados para evitar enfermarnos. En esta época es muy fácil que nos dé alguna enfermedad, gripa más que nada y hay que cuidarse.

Creo que mientras tengamos para comer, creo que es más que suficiente, es lo importante, tener que darle de comer a tus hijos. Otra cosa muy importante es pagar deudas, tenemos que aprovechar cuando tenemos dinero para liquidar lo que se debe.

Después tenemos crédito abierto de nuevo, y eso es muy importante porque nunca sabes cuando nos pueden sacar de un apuro, necesitamos algún aparato o algo”.

“Yo no recibo aguinaldo, soy emprendedora”: Flor Robledo, Emprendedora

“Soy emprendedora, entonces no voy a tener aguinaldo. En parte sí es un impedimento porque ganamos conforme trabajamos o lo que nos cae de trabajo. Yo soy modista, entonces se podría decir que en el transcurso del año vamos generando el aguinaldo.

Hay días buenos y malos, hay labores menos redituables, es una por otra. La única ventaja de mi trabajo es que este mes es redituable, hay mucha demanda el mes de diciembre, hago muchos vestidos y trajes.

Ahí se complementa, yo estuve trabajando en una empresa y ahí ganábamos por semana, pero yo digo que lo que ganaba en esa semana yo me lo puedo ganar en un día o dos, cuando nos va bien. Yo me voy a gastar parte de mis ganancias en regalos para mis nietos, para la cena de navidad y año nuevo. Mis hijos se reúnen en mi casa y por eso tengo que tener comida para toda la familia.

Cuando tenemos nietos se nos olvidan los hijos, pero ellos son niños, y creo que en estas fechas de diciembre son los que más se ilusionan con todo, sobretodo con la Navidad”.