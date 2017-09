Diesel, casetas y robos pegan a transportistas

Mazatlán, Sinaloa.- “El transporte en diversas modalidades hoy por hoy se puede declarar con retos y desafíos difíciles, además de injusticias en cuestión de cobro de combustible”, así lo declaró el líder de la Conatram, Antonio Félix.

Tarifas liberadas

Señaló que la situación de tarifas en modalidad de carga están liberadas y por ende como sector están atados de pies y manos. “Todo está libre para que cada quien cobre a titulo propio lo que se le ocurra, y también nos estamos viendo afectados por la competencia. Si yo voy y le cotizo a una empresa, estará afuera otro diciendo que cobrará más barato y todo esto es porque no tenemos establecida una tarifa”, dijo.

Foto: Archivo/Debate

En el tema del combustible, consideró que nunca se tuvo la percepción de pagar lo que ahora se paga en gasolina y diésel, teniendo un país productor de petróleo crudo, pues dependiendo del tramo y la carga es lo que pagan. “Andamos entre 2.5 kilómetros por litro, es injusto lo que pagamos, que vienen siendo hasta 27 mil pesos tan solo en el sur, a veces se trabaja solo para gastos operativos”.

Cobros en caseta

A eso se le suman los cobros en las casetas que consideran como desproporcionadas, como es el caso de la carretera Mazatlán-Durango que su costo es de 500 pesos, mientras que para Durango-Torreón que son los mismos tramos, el pago es de hasta 2 mil pesos por transitar en autopistas en malas condiciones.

“Las autopistas se pagan por seguridad, y no la hay, además el seguro de Capufe es atole con el dedo porque no pagan y no hay protección”.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) dio a conocer que las gasolinas Magna y Premium, así como el diésel subieron tres centavos este fin de semana.

Inseguridad

En materia de inseguridad, dijo que en el país hay siete estados con un incidente de robos y asaltos alarmante. Veracruz ocupa el primer lugar, seguido de Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Tabasco, hacia el sur.

“Asaltan todo el camión, lleve lo que lleve, lo paran y desactivan el GPS. Ahora la delincuencia organizada está más organizada y por ello las pólizas de seguro se fueron a las nubes”.

Transportistas en fila antes de ingresar a puerto. Foto temática archivo EL DEBATE

Condiciones

Sobre la carretera Mazatlán-Durango, el líder de la Conatram dijo que se trata de una autopista que le sobran tramos para fotografías, pero que no cumple con la infraestructura adecuada, además de no haberse considerado muchos temas, entre ellos la calidad de material para que los camiones de carga transiten, pues al haber sido construida con asfalto los doce meses del año tendrá baches y tramos en reparación, además de los cortes con tierra arcillosa que con la tierra se deslava, aunado a que se autoriza la circulación de dobles remolques cuando no es una carretera que cumple con las características para darle seguridad a dichas unidades, dado a que tiene pendientes de nivel que rebasa lo que realmente tiene el Reglamento de Normatividad de la Secretaría de Transporte.